Matera: S. Valentino al museo, 2 ingressi al costo di uno e visite guidate a opere sull’amore

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il Museo nazionale di Matera invita a visitare le sue mostre e le sue collezioni con due proposte dedicate a tutti coloro che si amano. Le coppie che accederanno alle sedi Ridola e Lanfranchi, non solo coniugi e fidanzati, ma anche amici e parenti, pagheranno un solo biglietto di ingresso anziché due. Nella sede di Palazzo Lanfranchi, saranno inoltre organizzate delle visite guidate attraverso le opere che raccontano l’amore in tutte le sue diverse forme. Un viaggio nel tempo dal titolo “L’arte di amare” che attraversa diversi tematismi presenti nelle esposizioni permanenti e temporanee del Museo, dai soggetti mitologici dei dipinti del Sei-Settecento della collezione d’Errico ai manifesti cinematografici di Renato Casaro, passando per le maternità della sezione sull’arte sacra lucana, i ritratti di Carlo Levi, il legame padre-figlio di Vincenzo e Francesco Radino, l’amicizia fra Levi e Scotellaro immortalata nel telero “Lucania ‘61”, i bozzetti dei fumetti dedicati a Diabolik ed Eva Kant. Le visite guidate si svolgeranno alle 10:00, alle 12:00, alle 17:00 e alle 18:00. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it .​”

