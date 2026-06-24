Matera: riunione del Consiglio generale della Fnp Cisl Basilicata con il leader nazionale Roberto Pezzani

Domani, giovedì 25 giugno -alle 10,00- presso l’Hotel del Campo, a Matera, si riunirà il Consiglio generale della Federazione nazionale pensionati-Cisl Basilicata, alla presenza del segretario generale nazionale Roberto Pezzani. Introdurrà i lavori il segretario generale regionale Giuseppe Amatulli. “Al centro del dibattito: –si legge in una nota- le prospettive del welfare e le questioni legate alla nuova organizzazione della sanità territoriale, nonché la tutela del potere d’acquisto delle pensioni e il ruolo sempre più centrale degli anziani, non solo come utenti dei servizi, ma come motore economico della società. La presenza del leader nazionale Pezzani offrirà l’occasione per un confronto sulle priorità della Fnp Cisl a livello nazionale e sulle iniziative che la federazione ha in programma per rafforzare la rappresentanza dei pensionati, valorizzare l’invecchiamento attivo e consolidare un modello di welfare di prossimità capace di rispondere ai nuovi bisogni delle persone, con un focus specifico sulle aree interne e marginali.” “Ci ritroveremo a Matera per animare un momento di riflessione e di elaborazione politica e organizzativa, con lo scopo di rafforzare l’azione sindacale della Fnp Cisl sul territorio e per costruire risposte sempre più efficaci nel dare risposte alle esigenze sempre più puntuali e differenziate delle pensionate e dei pensionati”, spiega Amatulli che ribadisce la necessità di “rilanciare e consolidare gli spazi di partecipazione nella programmazione socio-sanitaria mediante la leva della contrattazione sociale. Co-programmazione e co-progettazione devono diventare lo standard condiviso di un modello di governance sempre più partecipativo in grado di mettere al centro delle politiche pubbliche i bisogni reali delle persone”.

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