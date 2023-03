Matera: Riqualificazione urbana e sostenibilità sociale della città, a partire dai quartieri popolari

“Lo SPI e FILLEA Cgil, la Uil Pensionati e Feneal, la Federconsumatori, l’Adoc, l’Uniat e il Sunia in collaborazione con il Comitato di Quartiere di Serra Rifusa“, rendono noto di aver organizzato una “ASSEMBLEA CITTADINA dal titolo: Riqualificazione urbana e sostenibilità sociale della città, a partire dai quartieri popolari (Serra Rifusa) che si terrà alle ore 18,00 del 30 marzo 2023, presso l’AUDITORIUM – Parrocchia Maria Madre della Chiesa (Serra Rifusa), sita in Via dei Dauni n. 5 – Matera.” “L’iniziativa -si spiega- si propone di approfondire la modifica al Decreto 11/2023, che esclude di fatto tutti i redditi bassi e gli incapienti dall’accesso ai vari incentivi per l’efficienza energetica, la messa in sicurezza degli edifici, l’abbattimento delle barriere architettoniche, e la rigenerazione urbana che tenga conto dei nuovi bisogni della popolazione ed in particolare delle persone anziane e non solo a partire dalla focalizzazione del Rione Serra Rifusa. In particolare si intende analizzare: • Il rapporto tra ambiente e la qualità delle nostre città;

• La tutela della salute e sicurezza nei cantieri delle costruzioni;

• La difesa e la valorizzazione del lavoro e l’occupazione;

• La partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici.”

