Matera: rinviato al 20 settembre lo spettacolo “Bossa Nova para sempre”

Gli organizzatori  comunicano che “A causa di motivi di salute di alcuni musicisti, il concerto “BOSSA NOVA para sempre” previsto per sabato 6 settembre a Matera
è RINVIATO a sabato 20 settembre.” Con la precisazione che “Chi ha già prenotato per domani può: confermare la prenotazione per il 20 settembre, oppure,  annullarla se non potrà partecipare. Ci dispiace per l’inconveniente e vi ringraziamo per la comprensione.
Vi aspettiamo con tanta musica ed energia positiva!”

“Bossa Nova Para Sempre” nella Corte di Palazzo Viceconte – Matera

Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
