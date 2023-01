Matera “ricorda” quella visita del cardinale Joseph Ratzinger…

…che divenne poi Papa con il nome di Benedetto XVI e poi ”papa emerito” , a causa della malattia, aprendo al pontificato di Papa Francesco. Matera, in questo momento di lutto per la Chiesa, non ha dimenticato la visita che il cardinale Joseph Ratzinger, compi 34 anni fa.Era il 9 ottobre del 1988 in occasione della chiusura dell’anno mariano. L’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Chiesa venne accolto dalla comunità benedettina di Picciano, guidata da priore don Ugo Panebianco. Ne abbiamo accennato il 31 gennaio scorso nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/ricordo-di-benedetto-xvi-un-umile-lavoratore-della-vigna-venne-anche-a-matera/ . Ci ritorniamo volentieri grazie alle foto forniteci da Franco Vitulli, materano che ci tiene alla città e alle tradizioni e che ha operato per tanti anni nel Corpo della Polizia Municipale. Due scatti che fanno storia e sono riferiti all’incontro svoltosi in Municipio. In una, nell’apertura del servizio,il cardinal Joseph Ratzinger, con il nostro Arcivescovo mons Ennnio Appignanesi , è a colloquio in Municipio con il sindaco Francesco Saverio Acito e con il presidente della Provincia di Matera Francesco Lisanti. Nell’altra il cardinale è in compagnia con l’arcivescovo e, accanto al labaro della città, è il vigile Giovanni Sanrocco. E poi una terza, in cattedrale,prima della relazione, con il priore del Santuario di Picciano padre Ugo Panebianco e monsignor Franco Conese. Davvero una bella pagina per Matera, per la comunità e la Chiesa locale che aveva avuto l’onore di incontrare e ascoltare il futuro Papa Benedetto XVI.