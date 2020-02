Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di Federico Fellini (1920-2020) Matera ricorderà il grande cineasta italiano giovedì 27 febbraio ore 18 al cinema “Il Piccolo”, in via XX settembre 14.

L’iniziativa, promossa dal Circolo La Scaletta con il patrocinio del Comune di Matera, sarà introdotta dal presidente del sodalizio, Paolo Emilio Stasi, con gli interventi di Oscar Iarussi, saggista e critico cinematografico, autore del libro “Amarcord Fellini. L’alfabeto di Federico”, edito dalla casa editrice Il Mulino 2020, e del regista e sceneggiatore Giuseppe G. Stasi.

A moderare l’incontro la giornalista Milena Manicone.

L’omaggio al genio e l’opera di Fellini si concluderà con la proiezione, a ingresso libero, del film “Prova d’orchestra” (1978-72 min).