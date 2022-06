Matera: proiezione film-documentario Pier Paolo di Miguel Angel Barroso

A Matera, lunedì 6 giugno – alle ore 19, presso gli Ipogei Motta, in occasione del primo degli eventi dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini nell’ambito della grande mostra “Pasolini 1922-2022”, organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e curata da Marina Sonzini e Edoardo Delle Donne, verrà proiettato il film- documentario “Pier Paolo” realizzato dal poeta, regista e saggista di cinema Miguel-Ángel Barroso.

La proiezione si terrà alla presenza dello stesso regista e sceneggiatore del film (con attore protagonista David Parenti, le cui opere sono in mostra), che converserà poi con la curatrice Marina Sonzini.

Barroso che ha sempre coltivato una vera passione per Pier Paolo Pasolini, ( “per me Pasolini non rappresenta tanto il cinema , quanto l’arte assoluta” ), già in passato aveva realizzato un piccolo cortometraggio in Super8 sulla figura di Pasolini, che presentava una struttura simile a quella di “PierPaolo“, miscelando documentario, finzione e sperimentazione. E sempre alla figura del grande intellettuale italiano il regista spagnolo aveva dedicato anni addietro un libro dal titolo: “La brutalidad de la coherencia“.