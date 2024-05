Matera: Proiezione del docufilm “Con voce di Nilde”

il Comitato provinciale ANPI di Matera e il Coordinamento donne ANPI di Basilicata, in collaborazione con la Fondazione Iotti, hanno organizzato a Matera la proiezione del docufilm “Con voce di Nilde“: al Cinema “Il Piccolo“, venerdì 10 maggio alle ore 19,00. Dopo la proiezione, che ha la durata di 45 minuti, è previsto un momento di riflessione e di dibattito.

Prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera: Nilde Iotti è sicuramente un nome che ha fatto la storia del Novecento. Un nome che rientra tra i grandi del Novecento non solo per l’eccezionalità del ruolo ricoperto fino a quel momento, ma anche e soprattutto per la sua figura, per le sue parole e per lo spessore politico. Nel film le parole di Nilde si intrecciano con i materiali di repertorio nel raccontano la sua visione di una politica votata al confronto costruttivo e rispettoso.