Matera: Prime Minister Basilicata chiude con due appuntamenti

“Sono due gli appuntamenti di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, a conclusione del percorso di empowerment delle 24 allieve lucane che hanno partecipato agli incontri con le testimonial nazionali e le ospiti locali per rafforzare conoscenze e competenze trasversali al fine di diventare agenti di cambiamento nelle comunità di appartenenza.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che: “Il primo incontro, a partire dalle ore 10.00, è in programma sabato, 13 maggio 2023, alla Residenza Brancaccio di Matera. Apriranno i lavori le operatrici Serena Vigoriti e Grazia Di Pede, con cui si analizzeranno i diversi modelli della cura, in particolare degli anziani, affidata abitualmente alle donne, con nuovi esempi di cura al maschile determinante per ampliare e migliorare l’offerta dei servizi di assistenza per la terza età. Seguirà l’intervento dal titolo “La Ceo sono io”, di Francesca Parviero, Ceo e cofondatrice di Linkbeat, esperta di temi del futuro del lavoro, di growth mindset e di people empowerment. Insieme a lei le allieve ragioneranno su cosa significhi attualizzare l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 che punta ad ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione delle forme di violenza e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. Seguiranno nel pomeriggio le testimonianze di Giovanna Iacovone, make up artist, e di Pier e Silvia, fotografi di DeerSpensa Studio, con allestimento di set fotografici e laboratori sul trucco dedicati alle ragazze.

Domenica 14 maggio, appuntamento dalle 9.30 alle 13.00 al Museo Nazionale di Matera, sede Ridola, per il Graduation Day e la consegna dei diplomi alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni patrocinanti, degli sponsor, dei partner e dei sostenitori. Per l’occasione sarà già possibile iscriversi sul sito nazionale di Prime Minister alla terza edizione in programma in Basilicata da settembre 2023 a maggio 2024.”

https://www.primeminister.it/becoming-prime-minister/

Francesca Parviero. “People experience designer ed esperta di personal branding. Ha fondato Linkbeat Società Benefit, start up innovativa che si occupa di sviluppo di capitale umano e unico provider italiano certificato nel metodo Designing Your Work Life, sviluppato alla Stanford University. Nel 2012 è diventata la prima LinkedIn Talent Solutions Partner italiana. Prima del percorso imprenditoriale, è stata manager nell’ambito delle risorse umane. Attivista femminista, ha ideato e realizzato WE FOR ME – Design Your Personal Branding Journey, e SheFactor – Il Personal Branding e le Donne, coinvolgendo oltre 1.300 donne in percorsi di empowerment; ha ideato l’iniziativa ACT4Change per Danone Activia; è stata una delle prime firmatarie e ha fatto parte del team di lavoro della campagna #Datecivoce; con il Gruppo Donne di Manageritalia ha coideato il progetto Un Fiocco in Azienda.” Prime Minister Basilicata “è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e realizzato con la collaborazione di Matera Letteratura. Project Partner locali: Casa Netural, Risvolta, L’Albero.”