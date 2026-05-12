Matera: presso la Sala Rota (Via Duomo, 2), andrà in scena l’“Omaggio a Luciano Berio”

“Entra nel vivo la dimensione performativa di “Design delle Emozioni Pt. II”, l’evento conclusivo del progetto PNRR P+ARTS (Partnership for Artistic Research, Technology and Sustainability). La giornata di mercoledì 13 maggio sarà interamente dedicata a produzioni musicali di altissimo profilo, nate dalla sinergia tra il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera e prestigiose istituzioni internazionali. Grazie ai fondi del PNRR P+ARTS, il Conservatorio ha potuto consolidare reti artistiche d’eccellenza, portando a Matera interpreti e programmi che testimoniano la vitalità della ricerca musicale contemporanea.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Alle ore 17:00, presso la Sala Rota (Via Duomo, 2), andrà in scena l’“Omaggio a Luciano Berio”. Il concerto rappresenta uno dei frutti più significativi della collaborazione con la Fondazione Accademia Teatro alla Scala. In programma tre delle celebri Sequenze di Berio, capolavori del secondo Novecento che trasformano il solista in un vero protagonista drammatico: Maria Carla Zelocchi (flauto) e Francesco Darmanin (clarinetto), provenienti dall’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, eseguiranno rispettivamente la Sequenza I (1958) e la Sequenza IX (1980).

Accanto a loro, il talento del Conservatorio di Matera sarà rappresentato da Vito Catale (trombone, classe del Prof. Antonio Reda), che si misurerà con la teatrale Sequenza V (1966). La serata proseguirà alle ore 20:30 presso il Teatro Guerrieri (Piazza Vittorio Veneto, 23) con “Sentimenti Ordinari – Ordinary Feelings”. Si tratta di un’azione scenica per voce concertante e musica in sette movimenti, un lavoro di forte impatto emotivo che intreccia parola, musica ed elettronica. La performance vedrà sul palco: L’attore Matteo Belli (voce concertante); Michele De Luisi al violino ed elettronica; L’Ensemble di Violoncelli del Conservatorio di Matera, composto da Davide Olivieri, Maria Pia Lazazzara, Ester Giannelli e dal M° Antonio Di Marzio. Questi appuntamenti rappresentano il risultato tangibile di un percorso di ricerca che ha permesso al Conservatorio Duni di dialogare con realtà come la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia Musicale Chigiana e l’Accademia Teatro alla Scala. P+ARTS ha dimostrato come il PNRR possa essere un volano fondamentale per l’innovazione artistica, creando connessioni strutturate tra alta formazione e centri di eccellenza globali. Parallelamente ai concerti, presso la Fondazione Le Monacelle, restano visitabili dalle 10:00 alle 18:00 le installazioni immersive “Nodi” e “Macchine Biologiche”, realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari e il Politecnico di Bari. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.”

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