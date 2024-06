Matera: presntazione del volume “A.Ma.Sa.M. Inclusione e autonomia”

Sarà presentato lunedì 17 giugno alle 17.30 nel giardino condiviso della Comunità Alloggio “Gino Masciullo”, in via Laura Battista 12 a Matera, “A.Ma.Sa.M. Inclusione e autonomia” (Altrimedia Edizioni) curato dalla giornalista e scrittrice Rossella Montemurro. “Sono previsti -si legge in una nota- gli interventi del coordinatore della Comunità Alloggio “Gino Masciullo” Luciano Bitondo, del responsabile psichiatria D.S.M. Vito Incampo, della psicologa con funzione educatrice Samanta Fusiello, del presidente A.Ma.Sa.M. Lucia D’Antona, della direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni Gabriella Lanzillotta, della curatrice del volume Rossella Montemurro e del presidente Cooperativa Progetto Popolare Anna Lucia Contuzzi. Nel corso della serata sono previste le testimonianze di familiari e volontari dell’A.Ma.Sa.M. I ventisette anni dell’Associazione Materana per la Salute Mentale –che, parafrasando il titolo, nell’ottica dell’inclusione e dell’autonomia sostiene persone con problematiche psichiche o psicologiche- sono racchiusi in questo volume alternando le testimonianze dei ragazzi a quelle dei volontari e dei familiari.” “L’anima dell’A.Ma.Sa.M. è data tutt’oggi dalla cospicua presenza di volontari che, insieme a qualche familiare, danno continuità e garanzia di realizzazione di progetti per l’intero anno. Attualmente ce ne sono molti rivolti ai soli ragazzi, altri a ragazzi, familiari e volontari e uno, annuale, rivolto a familiari e volontari affinché possano formarsi e operare nel miglior modo possibile”, sottolinea Lucia D’Antona, presidente pro tempore dal 2018 che aggiunge “Quello delle malattie mentali è ancora oggi uno stigma ingombrante e fastidioso. Parlare di malattia non è mai semplice, in particolare quando si affrontano argomenti che riguardano la psiche, condizionati come siamo da paure e pregiudizi. Con questa pubblicazione l’A.Ma.Sa.M. intende lanciare un messaggio forte per superare i preconcetti. Tante storie, tanti vissuti, un unico filo conduttore che li accomuna tutti. Il senso di smarrimento di fronte a un proprio congiunto affetto da una malattia mentale, il pellegrinaggio tra vari specialisti, la diagnosi, la terapia e il rendersi conto del modo, talvolta ostile, comunque poco inclusivo, in cui la società è disposta ad accogliere persone con problematiche simili. Tra familiari è importante fare rete: accorgendosi di avere un problema che interessa anche altre persone, si riesce ad affrontarlo da un’altra prospettiva, probabilmente meno cupa e, insieme, si cercano soluzioni”.

Rossella Montemurro, “giornalista professionista materana. Laureata in Scienze dell’educazione, ha lavorato per “Il Quotidiano della Basilicata” – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” –, “Il Mattino di Foggia”, “Il Mattino di Puglia e Basilicata”, il “Roma” e con la testata giornalistica online IlmioTg. Ha collaborato con l’emittente televisiva “Antenna Sud”. Attualmente dirige la testata giornalistica online TuttoH24 (www.tuttoh24.info). Collabora con l’agenzia di comunicazione Diotima.

