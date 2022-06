Matera: Presentazione volume “Ninnananna in 4/4” edito da Lilit Books

“Mercoledì 29 giugno alle 18.30, negli spazi del Birrificio 79 in via delle Beccherie 54 a Matera, sarà presentato il graphic novel “Ninnananna in 4/4. Il cacciavite” di Francesco e Roberto Ditaranto, edito da Lilit Books. Dialoga con gli autori Giuseppe Lamola del collettivo Gli Audaci.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Ninnananna in 4/4 è il racconto breve, ma intenso e dalle tinte noir, della vicenda di un uomo preda di ossessioni che lo tormentano in modo compulsivo, che si ritrova in un paese straniero, dove, come su un piano inclinato, la sua vita prende una velocità inaspettata, che lo conduce fino a una rapida e oscura discesa agli inferi.

Scoprirsi all’improvviso stranieri, estranei, in un villaggio che deve proteggersi a ogni costo. Tra citazioni di Polanski, Hugo Pratt e Pasolini, con una “colonna sonora” che rimanda ai ricordi come fanno gli odori, la storia di un uomo che diventa inconsapevolmente un mostro, senza possibilità di redenzione.

Gli autori

Francesco Ditaranto (1983). Giornalista, cuciniere e vinaio. Al momento della pubblicazione di questo volume fonti a lui vicine lo davano in vita.

Roberto Ditaranto (1997). Disegnatore, storico e barista. All’uscita di questo volume era vivo anche lui.

Lilit Books è un progetto editoriale nato a Montescaglioso (MT) su impulso di Pippo Bellone. Il libro, in tutte le sue forme e funzioni, rappresenta il suo assoluto centro d’interesse. L’attenzione alla cura della stampa, alla qualità dei materiali da impiegare, all’impaginazione, all’editing fino al messaggio riportato in copertina, rappresentano alcuni dei pilastri del lavoro di Lilit, nella convinzione che anche le produzioni di editoria minore possano contribuire a preservare la cultura del Bel Libro. Dal 2016, Lilit Books organizza il festival “Il Paese dei Libri”, una kermesse dedicata all’editoria che si tiene dal 25 al 27 agosto a Montescaglioso.“