Matera: presentazione libro “La Cripta del Peccato Originale – Codice di Conservazione ”

Venerdì 24 ottobre -alle ore 18,00– nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Matera (via Lucana n. 82), in occasione dei novant’anni del suo presidente Raffaello de Ruggieri, la Fondazione Zétema, presenterà il volume “La Cripta del Peccato Originale – Codice di conservazione” a cura di Giulia Caneva e Gisella Capponi.

“La presentazione -si legge in una nota- è affidata alla dott.ssa Caterina Bon Valsassina, componente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali del Ministero della Cultura e già direttrice dell’ICR, mentre Raffaello de Ruggieri, dopo i saluti istituzionali, introdurrà le programmate relazioni delle curatrici.

La pubblicazione, per i tipi editoriali Gangemi di Roma, non è la ordinaria esposizione storico-artistica del ciclo di affreschi longobardo-beneventani che illuminano il monumento rupestre materano. È invece il diario rigoroso dell’articolato e puntuale intervento di restauro di un bene culturale, unico ed universale.

Sono documentate tutte le azioni compiute da un qualificato gruppo interdisciplinare per stabilizzare una costante condizione microclimatica dell’invaso grottale e per il ripristino figurativo e cromatico dei dipinti, stabilizzato da tre interventi di manutenzione programmata.

Tale lavoro si è tradotto nella stesura di un vero e proprio “codice di pratica” utilizzabile per tutte le operazioni di tutela e recupero del patrimonio rupestre del Mezzogiorno d’Italia.

Sono passati venticinque anni dalla apertura al pubblico della chiesa rupestre (23 settembre 2005) e gli affreschi risultano ancora splendidi nella loro originaria stesura (cinquecento anni prima di Giotto).

L’alleanza operativa con l’Istituto Centrale del Restauro si è tradotta nella istituzione in Matera della sede decentrata della prestigiosa scuola italiana di alta formazione.

Il libro, corredato da numerose tavole a colori, offre la lettura dei dati analitici registrati ed elaborati nel corso dell’innovativo processo di conservazione.

Sarà una serata di vincenti traiettorie tra ricordi e future proiezioni.”

