Matera: presentazione libro “Arte Drag” per il Festival diffuso BookRave sul tema dei Corpi

Lunedì 11 dicembre 2023 -alle 18,30- presso la Libreria dell’Arco, in Via delle Beccherie, 55 a Matera, l’Associazione RiSvolta, in collaborazione con la predetta libreria, presenta il libro “Arte Drag” di Jake Hall, Sofie Birkin, Helen Li, Jasjyot Singh Hans, edito da Quinto Quarto Edizioni.

“Arte Drag -si legge in una nota- è un meraviglioso libro illustrato che offre ai lettori un vorticoso viaggio attraverso la forma d’arte più favolosa del mondo. Un fenomeno culturale che si è sviluppato da intersezioni di vario genere tra moda, teatro, sessualità, politica, che insieme hanno dato vita a una forma di intrattenimento che ha al giorno d’oggi ha milioni di spettatori.

Jake Hall, uno scrittore freelance londinese il cui lavoro spazia dalla moda e dalla cultura pop ai diritti umani e alla giustizia sociale, ci accompagna lungo la colorata e magnifica storia del drag, dagli antichi albori fino ai giorni nostri, dal teatro kabuki a Shakespeare, dai moti di Stonewall alle fiorenti ballroom di New York, raccontando le storie di tanti pionieri LGBTQ+ e delle personalità del presente tra cui The Vixen, Crystal Rasmussen, Sweatmother e Don One.

Da Paris Is Burning a Pose e da Lady Bunny a Victoria Sin, nulla rimarrà inesplorato in questo indispensabile compendio di tutto ciò che è drag.

A chiacchierare con Michele Ferrara, presidente di RiSvolta, saranno due fratelli pugliesi che da tempo sono rappresentanti dell’arte drag del nostro caro Sud Italia, Domenico e Daniele Roberto, in arte “Le sorelle Pompadur”.

Arte Drag, che potrebbe essere un’idea favolosa per un regalo di Natale, è uno degli otto libri promossi all’interno del progetto nazionale BookRave a cui ha aderito la Libreria dell’Arco, un festival diffuso, collaborativo, tra lettori e librerie che ha l’obiettivo di mostrare come case editrici anche molto diverse tra loro possano riflettere su uno stesso tema, e libri anche molto diversi, se messi in dialogo, possano aprire nuove prospettive. Il tema di questo trimestre è “Corpi”.”