Matera: presentazione grafic novel “Barba – Storia di come sono nato due volte”

Lunedì 10 luglio 2023, alle ore 19.00, presso la Fondazione Le Monacelle, si terrà la presentazione della grafic novel “Barba – Storia di come sono nato due volte“, evento ufficiale del Matera Pride 2023. L’incontro è aperto a tutti, ragazz*, genitori, docenti, educator*.

Organizzato dalle associazioni Strane Nuvole e RiSvolta, in collaborazione con la Libreria Dell’Arco e il Book club Svoltiamo Pagina, “questo incontro -si legge in una nota- fortemente voluto all’interno del percorso di avvicinamento al Matera Pride del 22 luglio 2023, offrirà moltissimo spunti di riflessione e confronto sui temi della propria identità sessuale. L’autore, Alec Trenta, ci accompagnerà nel viaggio necessario per essere consapevoli di se stessi, dei propri vuoti e di come riempirli, del rapporto con il proprio corpo e con i costrutti sociali nei quali siamo immersi tutti i giorni. A dialogare con l’autore ci saranno Michele Ferrara, Giuseppe Agulli e Isabella Vignola.”

“È un libro che consigliamo a tutti – dice Michele Ferrara, presidente di RiSvolta- perché ciascun* possa trovare la propria strada e possa anche comprendere quale sia il percorso de* ragazz* transgender. Questo è uno di quei libri che bisognerebbe avere nella propria libreria.”