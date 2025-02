Per il ciclo “Dialoghi NOI E LA COSTITUZIONE ” dello SPI Cgil, il giorno 25 febbraio 2025, dalle ore 17,30, presso il Cinema Piccolo – in Via XX settembre, 14 – a Matera, ci sarà la presentazione del libro “POTERI OCCULTI“. Interverrà l’autore, Luigi De Magistris e Alberto Iannuzzi, già Presidente vicario della Corte di Appello di Potenza.

