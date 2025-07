Matera: Presentazione del libro di Mimmo Sammartino

Sarà presentato martedì 8 luglio alle ore 19 nella sede del Circolo La Scaletta in Via Sette Dolori, nei Sassi di Matera, il libro del giornalista, scrittore e presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, “Nostra regina dei burroni e delle mosche” (Exorma ed.), un’opera che è canto d’amore, di terra e di disobbedienza. È elogio della cura e della compassione. Dell’alleanza gentile tra i viventi. Un inno contro l’insensatezza della guerra. Un inno al coraggio di chi la rifiuta. Dialogherà con l’autore, Marianna Dimona.

L’iniziativa rientra nel calendario delle iniziative della quarta edizione del Piccolo Festival delle Arti, la rassegna estiva organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e curata dallo storico dell’arte, Edoardo Delle Donne.

Quattro serate dedicate alla letteratura, all’arte, al teatro e alla musica che accompagneranno le calde serate materane che avranno come tema conduttore “Il Sogno”.

Sono state pianificate con il sostegno di Bawer, la sponsorizzazione tecnica di Unipol, la collaborazione di: Musei Nazionali di Matera, associazione MetaTeatro, Uilt Basilicata, Hotel del Campo, Istituto istruzione superiore “G.B. Pentasuglia” di Matera, Volontari Open Culture 2019, ed il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.