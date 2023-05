Matera: presentazione dei racconti “Sottomultipli del tempo” di Costantino Dilillo

Ci sarà il prossimo 1 giugno -con inizio alle ore 18,00- presso la Ferrara Art Gallery di Matera (in via Rocco Scotellaro,8) la presentazione del nuovo lavoro di Costantino Dilillo, ovvero il libro di racconti dal titolo “Sottomultipli del tempo” di cui avevamo anticipato l’uscita (https://giornalemio.it/cultura/costantino-dilillo-torna-con-la-raccolta-di-racconti-sottomultipli-del-tempo/) per i tipi di Edigrafema. Dialogherà con l’autore l’avvocata e scrittrice Maria Lovito. “Possono i personaggi essere mai persone? E possono mai avere corpo e vita propria? A queste domande Dilillo risponde attraverso la scrittura, ricca come sempre di citazioni, amarezza, ironia.”

