Matera: Presentata la stagione autunnale de La Camerata delle Arti

La Camerata delle Arti ha presentato la stagione autunnale “Basilicata Opere in Atto 2025”, nel corso della conferenza stampa presso la Sala Mandela del Comune di Matera.

Dal mese di ottobre fino a dicembre, l’Auditorium Gervasio ospiterà un cartellone che unisce generi e linguaggi diversi, pensato per incontrare un pubblico eterogeneo e raccontare, attraverso la musica, la ricchezza culturale del nostro tempo.

Il cartellone autunnale si distingue anche per la sua accessibilità: l’abbonamento ai 7 spettacoli ha un costo di soli 50 euro, mentre il singolo biglietto è di 15 euro. Una scelta precisa, volta a garantire un accesso democratico alla musica e al teatro, permettendo a tutti di vivere da protagonisti questa rassegna culturale.

“Abbiamo immaginato una stagione – ha dichiarato il direttore artistico Francesco Zingariello – che fosse allo stesso tempo radicata nella tradizione e aperta al nuovo. Matera si conferma una città di alto profilo culturale e la Camerata delle Arti, con i suoi progetti, vuole contribuire a consolidare questo ruolo, portando spettacoli di qualità che sappiano emozionare e far riflettere. La musica diventa così il ponte che unisce linguaggi, epoche e sensibilità diverse”.

“Rivolgiamo un saluto all’apertura della Stagione Autunnale di Basilicata Opere in Atto – ha detto il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti – un progetto che negli anni ha saputo unire arte, cultura e territorio in una proposta di altissimo profilo. Iniziative come questa, promosse da realtà solide e appassionate come La Camerata delle Arti, rappresentano un valore aggiunto non solo per la nostra comunità, ma per tutta la Basilicata. Questa tradizionale rassegna è un momento di crescita culturale, di condivisione e apertura. Come Amministrazione, sosteniamo con convinzione percorsi come questo, che arricchiscono il nostro tessuto sociale e rendono la nostra città sempre più viva e protagonista del panorama culturale regionale e nazionale”.

“La nuova stagione di Basilicata Opere in Atto – ha detto l’assessore alla Cultura di Matera, Simona Orsi – è una testimonianza di come la cultura ben radicata sa rinnovarsi e dialogare con il pubblico, mantenendo sempre alta la qualità. Il cartellone presentato in questa edizione è frutto di una visione che vuol portare il meglio della musica, del teatro e dell’arte nella nostra regione, con particolare attenzione al coinvolgimento del territorio e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Ringraziamo l’intero gruppo organizzativo per la passione e la professionalità con cui porta avanti questo progetto, che l’Assessorato ha il piacere e il dovere di sostenere.

Siamo convinti che questa stagione sarà, ancora una volta, capace di emozionare e unire, dando voce alla bellezza e alla creatività che il nostro territorio sa esprimere”

Questo il dettaglio del cartellone della Stagione Autunnale “Basilicata Opere in Atto 2025”.

14 ottobre – Novecenti… e dintorni

Un viaggio musicale che attraversa secoli e stili, dall’eleganza barocca del Concerto per tromba e archi in Mib maggiore di Jan Baptist Neruda, al fascino senza tempo delle colonne sonore di Ennio Morricone, che hanno segnato la storia del cinema mondiale. Non mancano le suggestioni jazzistiche e popolari di George Gershwin e la forza travolgente della West Side Story Suite di Leonard Bernstein, capace di fondere Broadway e musica colta. Protagonista della serata l’Orchestra di Puglia e Basilicata, con Marco Pierobon nel doppio ruolo di direttore e solista.

22 ottobre – Il Guercio di Puglia

L’opera di Nicola Scardicchio, ambientata in un Seicento fantastico e teatrale, prende vita in un allestimento che evoca il mondo dei burattini e delle marionette. Luci di candela e costumi stilizzati creano un’atmosfera sospesa, dove ironia e poesia si intrecciano in un gioco scenico di grande fascino. Sul palco, Alberto Zanetti, Ilaria Cuscianna, Federico Buttazzo, Luciano Matarazzo, con la voce recitante di Luca Siragusa e i Solisti di Puglia e Basilicata, diretti da Grazia Giusto, per la regia di Rocco Anelli.

30 ottobre – La musica miracolosa

Lo spettacolo racconta la vicenda di Wladyslaw Szpilman, il pianista sopravvissuto al ghetto di Varsavia grazie alla sua tenacia e alla forza della musica. Una storia di dolore e resistenza, resa celebre dal film Il pianista di Roman Polanski, che qui rivive attraverso le parole della voce recitante Stefano Valanzuolo e il pianoforte di Francesco Nicolosi. In programma pagine di Chopin, Liszt-Wagner, Debussy, Rachmaninov e dello stesso Szpilman: un omaggio al potere salvifico dell’arte.

8 novembre – Napule è… Pino Daniele

A dieci anni dalla scomparsa del cantautore partenopeo, la Camerata delle Arti dedica un concerto alla sua musica, che ha saputo fondere blues, jazz e melodia napoletana. Le voci intense di Rita Zingarielloe Savio Vurchio, accompagnate dall’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Alfonso Girardo, rivivranno brani che appartengono alla memoria collettiva. Un tributo sentito a un artista che ha segnato un’epoca e continua a ispirare nuove generazioni.

27 novembre – Musica rara: nonetto e decimino

Un’occasione preziosa per scoprire due capolavori cameristici poco frequentati: il Nonetto op. 31 di Louis Spohr, considerato un gioiello dell’Ottocento per la sua scrittura brillante e ricca di colori timbrici, e il Decimino per fiati e archi di Saverio Mercadante, pagina di grande eleganza e raffinatezza, testimonianza della versatilità del compositore pugliese. Interpreti, l’Ensemble Musica Vera, diretto da Michele Carulli.

12 dicembre – Morricone Stories

Il sassofonista Stefano Di Battista rende omaggio al Maestro Ennio Morricone, con il quale ha condiviso amicizia e collaborazioni artistiche. Insieme a Fred Nardin (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso) e André Ceccarelli (percussioni), Di Battista reinterpreta in chiave jazz alcune delle più celebri e amate colonne sonore del compositore romano, accanto a pagine meno note, ma di altissimo valore. Uno spettacolo raffinato ed emozionante che mette in dialogo cinema e improvvisazione.

27 dicembre – Pinuccio, che fine ha fatto il lupo?

La stagione si chiude con un evento che unisce musica, teatro e satira. Alessio Giannone, in arte Pinuccio, porta sul palco una versione ironica e attuale di Pierino e il lupo di Prokofiev, accompagnato dall’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Francesco Zingariello. Lo spettacolo, arricchito da musiche di Kurt Weill, diventa occasione per riflettere con leggerezza e intelligenza, salutando l’anno con un sorriso e con la forza coinvolgente della musica.

La stagione concertistica della Camerata delle Arti – Basilicata Opere in Atto è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera, con il supporto di Banca Popolare di Puglia e Basilicata e GENERALI – Agenzia Silvano & Pascarelli.