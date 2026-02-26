 Matera: per PROSPETTIVE MUSIC FESTIVAL, il concerto “Le Piace Brahms?”

Nell’ambito di PROSPETTIVE MUSIC FESTIVAL, Sabato 𝟐𝟖 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 – 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎- presso il

𝐒𝐚𝐧𝐭𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐝𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 – Via XX Settembre, Matera- il concerto “𝐋𝐄 𝐏𝐈𝐀𝐂𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐇𝐌𝐒? – 𝐎𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐚𝐡𝐦𝐬”. INGRESSO GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE. “Inauguriamo la stagione di concerti 2026 -scrivono gli organizzatori- con un omaggio a uno dei compositori più importanti della storia della musica, 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐁𝐫𝐚𝐡𝐦𝐬, con un focus sulla sua produzione cameristica, quella che, forse, più di tutte, mostra la sua estetica: poetica, intensa, intima e densa.

Saranno eseguiti la 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞 𝐨𝐩. 𝟏𝟎𝟖, 𝐥𝐨 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐅.𝐀.𝐄. 𝐞 𝐢𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨, 𝐜𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐞 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐢 𝐛𝐞𝐦𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐨𝐩. 𝟒𝟎. Protagonista il trio “𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞” , formato da musicisti di lunga e consolidata carriera (solistica, cameristica e orchestrale): Claudia Lapolla, 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨, Giovanni D’Aprile, 𝐜𝐨𝐫𝐧𝐨, Giampaolo Stuani, 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞.”

