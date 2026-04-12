Matera: Per i Mercoledì di Unitep Cultura, incontro con Gianfranco Lionetti, lo scopritore della balena Giuliana

Mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 17.00, nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Turi” di Matera, nell’ambito dei Mercoledì di Unitep Cultura, è in programma un incontro con Gianfranco Lionetti che presenterà la proiezione del documentario “Un luogo senza tempo”. “Il documentario -si spiega in una nota- racconta, attraverso un viaggio nella storia dall’architettura all’ambiente, il paesaggio affascinante della Murgia, caratterizzato da altopiani rocciosi, profonde gravine e una natura ricca di flora e fauna, oltre che dalle preziose chiese rupestri. Il video è stato realizzato dall’Ente Parco della Murgia Materana con la consulenza scientifica dello stesso Gianfranco Lionetti che ha curato i testi e la scelta dei luoghi di ripresa. Lionetti, lo scopritore della famosa balena Giuliana, ha lavorato per la Sovrintendenza Archeologica di Basilicata ed è autore di numerose pubblicazioni frutto delle sue ricerche sul territorio. L’evento si aprirà con i saluti di Costantino Dilillo, Presidente dell’Unitep. L’appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata, si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori. Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

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