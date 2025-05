Matera: per Amabili Confini, appuntamento a Serra Venerdì con lo scrittore Antonio Franchini

“La rassegna Amabili Confini approda nel quartiere di Serra Venerdì per dare il benvenuto al prossimo ospite: lo scrittore Antonio Franchini, autore del romanzo “Il fuoco che ti porti dentro” pubblicato nel 2024 da Marsilio, finalista al Premio Campiello ed eletto libro dell’anno di Fahrenheit, noto programma di Radio 3. L’incontro si terrà giovedì 22 maggio alle 18:30 nella piazzetta di viale Rosmini o, in caso di maltempo, nella parrocchia Maria SS. Addolorata.” E’ scritto in una nota in cui si specifica che “Il secondo appuntamento della rassegna, introdotto da Vita Epifania dell’associazione Amabili Confini, vedrà la premiazione del racconto vincitore per la categoria “Rosso” (non fiction, memoir) nell’ambito del concorso di scrittura per le scuole “I colori dell’immaginazione”. A seguire, la conversazione dello scrittore ospite con gli autori dei racconti “fuori zona”, scelti tra quelli pervenuti da altri comuni o regioni italiane.

Le letture di alcuni estratti dai racconti saranno a cura di Mariella Niglio. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata, invece, alla presentazione del libro “Il fuoco che ti porti dentro” di Antonio Franchini. Dialogheranno con l’autore Annalisa Montinaro (docente) e Marilù Ardillo (copywriter e autrice).

Antonio Franchini (Napoli, 1958), ha esordito nel 1991 con Camerati. Quattro novelle sul diventare grandi (Leonardo). Del 1996 è Quando scriviamo da giovani (Sottotraccia), ripubblicato da Avagliano nel 2003. Per Mondadori è uscito Gladiatori (2005, nuova edizione Il Saggiatore 2016), per Gallucci il libro per bambini La principessa, la scimmia e l’elefante (2009). Per Marsilio ha pubblicato: Quando vi ucciderete, maestro? (1996, 2019), Acqua, sudore, ghiaccio (1998, 2021), L’abusivo (2001, 2020), Cronaca della fine (2003, 2019), Signore delle lacrime (2010, 2020), Memorie di un venditore di libri (2011) e Leggere possedere vendere bruciare (2022, premio De Sanctis e premio Biella letteratura e industria 2023). Nel 2020, per NNE, è uscita la raccolta Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani. Vive a Milano e lavora nell’editoria.

“Il fuoco che ti porti dentro racconta la vita e la morte di Angela, una donna dal carattere impossibile. Una donna che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia, nessuno escluso: «il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore…».

Questa donna era la madre dell’autore. Il romanzo è un’indagine nella vita, nelle passioni e negli odi di una donna, alla ricerca di una spiegazione possibile. La forma è quella della commedia, il contenuto quello della tragedia. Quale esperienza manifesta o occulta, quale frustrazione, quale nascosta ferita può renderci tanto ostili, rabbiosi, refrattari a qualsiasi forma di pacificazione? Quale motivo, semplice o complesso, sta dietro la furia di Angela: la guerra che la segna da bambina? un padre morto troppo presto o una madre morta troppo tardi che le ha, a sua volta, infelicitato la giovinezza e la maturità? un atavico complesso d’inferiorità o l’appartenenza alla cultura del Meridione oppresso le cui ragioni Angela vorrebbe far valere contro l’odiato Nord usurpatore? Oppure, più semplicemente, il fuoco interno che la divora è privo di qualsiasi ragione come il cuore nascosto di un vulcano? Antonio Franchini, con maestria e misura, eccesso e discrezione, ha scritto un romanzo-memoir popolato di personaggi che circondano una protagonista sempre al centro della scena. Un’eroina eccessiva e imprevedibile, capace di alternare toni drammatici e ossessivi a momenti decisamente comici. È un racconto che mescola la commedia eduardiana al furore ctonio, l’urgenza di uno sfogo viscerale alle cadenze studiate di una messa in scena, di una vera e propria recita.” Amabili Confini proseguirà fino a giugno e ospiterà Veronica Raimo, Romana Petri, Ilaria Gaspari, Silvia Ballestra, Luca Mercadante. La rassegna si concluderà con due date fuori programma: il 19 giugno con Alessandro Piperno e il 28 agosto con Laura Imai Messina, entrambi ospiti di Amabili Confini Off.

Il programma completo è online sul sito web di Amabili Confini, mentre le registrazioni delle dirette saranno disponibili sulle pagine facebook e instagram dell’associazione e sul canale Youtube.”