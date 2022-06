Matera/Pasolini 1922-2022. Incontro con il critico cinematografico Piero Spila

Martedì 21 giugno alle ore 19, presso gli Ipogei Motta a Matera, si terrà il quarto evento dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini nell’ambito della mostra “Pasolini 1922-2022”, organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e curata da Marina Sonzini e Edoardo Delle Donne.

Ospite della serata lo storico del cinema, critico e giornalista Piero Spila, che ha curato insieme a Roberto Chiesi, Silvana Cirillo e Jean Gili, e con la prefazione di Philippe Vilain, il volume “Tutto Pasolini”, edito da Gremese in Italia e in Francia in occasione del centenario pasoliniano.

“Con la forma di un poderoso dizionario alfabetico, questo importante lavoro editoriale scandaglia l’intera opera pasoliniana e offre un’ampia e aggiornata rappresentazione del pensiero dell’Autore. Dalla “A” di Accattone alla “C” di Censura, dalla “R” di Religione alla “S” di Sartre, alla “W” di Welles, il volume spazia dalla narrativa alla poesia, dal cinema al teatro, dai famosi scritti pubblicati sul «Corriere della Sera» alla proficua frequentazione di altre discipline (semiologia, strutturalismo, antropologia) e di arti (la pittura, la musica, la danza). “Tutto Pasolini” propone un ampio ventaglio di approfondimenti sotto forma di saggi brevi. Tra gli autori e le autrici dei testi compaiono critici cinematografici e letterari, giornalisti, docenti universitari, studiosi: 50 saggisti, accademici italiani e francesi.

Completano il volume un ricco apparato iconografico, una biografia completa e una selezione di testi pasoliniani.

Piero Spila ha personalmente curato nel volume la sezione dedicata a Il Vangelo secondo Matteo e potrà quindi autorevolmente guidarci tra i dettagli di questa pellicola da cui la mostra materana prende ispirazione.

Modererà l’incontro con l’autore la curatrice della mostra Marina Sonzini.

Piero Spila è vice presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) e condirettore della rivista Cinecritica. Svolge attività critica e saggistica dal 1967. E’ autore di molti volumi e monografie di cinema, in particolare su Cecil DeMille, Visconti, Pasolini, Jean Marie Straub e Danièlle Huillet, Bernardo Bertolucci, Murnau. Tra i suoi volumi: Un’idea di cinema. Itinerari d’autore fra eccesso e stupore (Falsopiano, 2010), Abcinema. Corpi, luoghi e scene madri del cinema italiano (Fandango, 2014). E’ soggettista e sceneggiatore, ha svolto attività didattica collaborando con università italiane e straniere.

La Mostra per il centenario di Pasolini presso gli Ipogei Motta in via San Bartolomeo a Matera è visitabile ogni giorno gratuitamente sino al 5 luglio e include un ampio calendario di eventi culturali, con l’intento di offrire una visione più ampia possibile del pensiero, dell’opera e del lascito culturale di Pier Paolo Pasolini.”