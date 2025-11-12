Matera; parte il progetto “In Cluster – Winter Tour Edition”

Si terrà giovedì 13 novembre 2025, alle ore 16:00 presso la Camera di Commercio della Basilicata (sede di Matera), la conferenza stampa di presentazione della seconda fase del progetto “In Cluster – Winter Tour Edition”, promosso dall’Associazione Sinapsi Basilicata in collaborazione con la Camera di Commercio della Basilicata e CNA Matera, con il contributo di CIA Agricoltori Italiani, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, Parco Nazionale del Pollino, Cluster Bioeconomia Lucana, Cluster Basilicata Creativa, ANCI Basilicata, e con la partecipazione dei territori del Vulture e dell’Area Nord.

Nel cuore dell’autunno lucano prende vita un percorso innovativo di promozione territoriale e storytelling responsabile: In Cluster Winter Tour con Simone Rugiati si propone come modello concreto di comunicazione partecipata, in cui la narrazione autentica diventa motore di connessioni, impatto sociale e sviluppo economico per la Basilicata.

Il tour, in programma dal 12 al 16 dicembre 2025, attraverserà Matera, Potenza, Lagonegrese, Vulture Melfese, Pollino e Val d’Agri, con cinque giorni di incontri, video-narrazioni e azioni condivise. Protagonisti saranno videomaker, produttori locali, comunità e lo chef Simone Rugiati, in una sinergia tra arte visiva e storytelling scientifico basato su dati e algoritmi di gradimento social.

Dopo il successo estivo di Senise In Cluster, che ha superato 9 milioni di visualizzazioni digitali, la Winter Edition rappresenta l’evoluzione di un progetto già validato in termini qualitativi e quantitativi, capace di raccontare la Basilicata in modo integrato: tipicità, cultura, enogastronomia, accoglienza e turismo esperienziale.

Il modello si fonda sul principio del “win to win”, condiviso tra Sinapsi e Rugiati, promotore di un linguaggio comunicativo autentico, trasparente e partecipativo. La forza del racconto si traduce in ricadute misurabili per le imprese e le comunità lucane.

Il progetto si evolverà in una piattaforma permanente per il 2026, vetrina reale e digitale delle eccellenze regionali. A inaugurarla sarà il “Basilipacco”, pacco natalizio firmato da Simone Rugiati con una selezione di prodotti lucani, simbolo di marketing consapevole e promozione territoriale.

Attraverso il modello dei Cluster, “In Cluster” unisce imprese, enti e istituzioni in una rete di valore, innovazione e sostenibilità, offrendo alla Basilicata un nuovo paradigma di comunicazione territoriale condivisa.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.