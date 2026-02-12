giovedì, 12 Febbraio , 2026
Eventi

Matera ospiterà il laboratorio esperienziale “Borderless”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Domenica 1° marzo 2026, la Città dei Sassi ospiterà “Borderless“, “un laboratorio esperienziale, -si spiega in una nota- della durata di un’intera giornata, ideato per chi desidera esplorare le proprie profondità e superare blocchi creativi e relazionali. Nato dalla collaborazione tra Netural Coop e Ambasceria Cult, dopo il successo dell’edizione di Gorizia, approda in Basilicata. Il laboratorio è rivolto a chiunque cerchi un nuovo benessere personale, a chi vuole attraversare la città con occhi nuovi, a chi vuole stringere nuove relazioni e particolarmente indicato a docenti, educatori, professionisti della relazione d’aiuto in cerca di nuove ispirazioni e competenze professionali. Attraverso parti teoriche, esercizi pratici ed esperienze all’aperto, i partecipanti lavoreranno sui propri “confini”: non solo barriere, ma spazi di definizione e comunicazione del sé. Modalità di partecipazione
Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione sul sito di Ambasceria Cult: https://www.ambasceriacult.it/prodotto/borderless-esperienza-creativa-e-formativa-matera-1-marzo-2026/ . Posti limitati!” Questo l’invito dei formatori alla comunità: “I confini non sono solo barriere, ma lo spazio in cui definiamo chi siamo” spiega Marta Pesamosca, arteterapeuta e formatrice del team di Ambasceria Cult. “Imparare a riconoscerli attraverso la creatività permette di migliorare il nostro benessere e il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Non servono competenze artistiche: serve solo la voglia di lasciarsi stupire da una nuova prospettiva su sé stessi e sui luoghi che ci circondano. E in particolare per professionisti come docenti, educatori e psicologi, comprendere le distinzioni tra arte, creatività ed espressività permette di creare programmi didattici ed educativi mirati, che sviluppano competenze personali e professionali ” “Borderless” aggiunge Andrea Paoletti, Presidente dell’Impresa Sociale Netural Coop “non è solo un invito per chi visita la Basilicata, ma una chiamata alla comunità locale per cambiare prospettiva in tutti i sensi: fisico, emotivo e progettuale. Ogni luogo visitato offrirà uno spunto per esplorare i temi di identità, memoria e visione futura, trasformando il paesaggio quotidiano dei Sassi in uno spazio di ispirazione inedita.” Programma:
Ore 9.30 Incontro presso Piazza Vittorio Veneto, per l’inizio del percorso e la consegna ai partecipanti di un kit creativo.
Ore 10.00 Esplorazione creativa dei Sassi di Matera attraverso foto, scrittura e disegno per stimolare la percezione sensoriale e favorire la connessione con il luogo e con se stessi.
Ore 11.30 Esplorazione dei confini personali e professionali attraverso l’interazione con il contesto urbano e naturale.
Ore 13.30 Light Lunch: un momento di convivialità e condivisione del cibo presso Casa Netural, per alimentare la relazione e il benessere comune.
Ore 15.00 Laboratorio creativo volto a superare i blocchi interiori e a sperimentare nuove modalità espressive.
Ore 17:30 Condivisione finale delle creazioni e riflessioni emerse.                                       Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori scrivendo a info@ambasceriacult.it contattando il numero +39 3385452199.”

