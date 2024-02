Matera: open day del progetto comunale Neet-Flix sulle politiche giovanili

“Si terrà sabato prossimo, 17 febbraio, con inizio alle ore 10,00 nella sala consiliare “Pasolini” di via Sallustio, il primo open day del progetto denominato “Neet-flix”.” E’ quanto si legge in una nota del Comune di Matera in cui si spiega che: “Realizzato dall’ufficio comunale per le Politiche giovanili, finanziato dall’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e dalla Presidenza del consiglio dei ministri, Neet-flix ha l’obiettivo di aiutare e recuperare i cosiddetti Neet (Not in education employment or training), ovvero quella fetta di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non è né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o formazione. Il progetto fa parte di un processo di riattivazione delle politiche giovanili, che mira a creare una rete stabile di operatori istituzionali e del Terzo settore, che si occupino di educazione non formale, formazione e lavoro, per la “riattivazione” dei giovani dai 16 ai 35 anni. Il percorso progettuale si propone di lavorare con i giovani under 16 per una fase di prevenzione e over 16 per l’emersione. I destinatari sono anche giovani con disabilità e migranti di prima e seconda generazione, per i quali saranno attivati percorsi formativi e di orientamento attraverso metodi informali.” Ulteriori informazioni su Neet-Flix si possono trovare al link: https://www.huboutmatera.it/neetflix/.

