Matera: omaggio a Maurice Ravel

In occasione dei 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel, il Prospettive Music Festival celebra uno dei più grandi maestri del Novecento con un concerto che unisce grandi interpreti e grandi pagine della musica da camera.

Sul palco un trio d’eccellenza: Francesco D’Orazio (violino), Ludovica Rana (violoncello) e Liubov Gromoglasova (pianoforte). Un viaggio sonoro intenso e raffinato nella musica francese tra Ottocento e Novecento: il Trio in sol maggiore di Claude Debussy e il Trio in La minore op. 67 di Maurice Ravel.

Un appuntamento pensato per emozionare, nella magica atmosfera della Chiesa di San Giovanni Battista.

Francesco D’Orazio

Violinista dalla carriera internazionale, ha collaborato con orchestre come BBC Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Filarmonica della Scala, Santa Cecilia, Berliner Symphoniker, con tournée in Europa, Americhe, Asia e Australia. Interprete versatile, dal barocco al contemporaneo, ha ispirato nuove composizioni a importanti autori e ha collaborato a lungo con Luciano Berio. Vincitore del Premio Abbiati come “Miglior Solista”, registra per etichette come Decca, Hyperion e Kairos. Suona uno straordinario Guarneri del 1711.

Ludovica Rana

Violocellista apprezzata per intensità e sensibilità interpretativa, si esibisce in recital e come solista in prestigiosi festival e stagioni italiane. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale e si è formata con maestri come Enrico Dindo e Giovanni Sollima, perfezionandosi tra Italia e Svizzera. Vincitrice di numerosi premi accademici, è oggi docente di Musica da Camera al Conservatorio “Piccinni” di Bari.

Liubov Gromoglasova

Pianista diplomata con lode al Conservatorio Čajkovskij di Mosca, vincitrice di concorsi internazionali in Russia, Regno Unito, Italia e San Marino. Si esibisce con successo come solista, in duo pianistico e in ensemble cameristici, partecipando a importanti festival e rassegne. La sua formazione, tra Mosca e accademie europee, le conferisce uno stile raffinato e profondamente espressivo.

Evento realizzato dal Lams Matera in collaborazione con il Centro Artistico Culturale “Paolo Grassi” di Martina Franca, con il patrocinio del Comune di Matera, Ministero della Cultura e Regione Basilicata.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.