Sarà presentata martedì 22 giugno “La Bibbia dell’ecologia, riflessioni sulla cura del Creato“.

L’iniziativa si svolgerà alle ore 9,30 presso l’Hub di San Rocco, in via San Biagio, e vedrà la partecipazione dell’autore, Roberto Cavallo, del sindaco Domenico Bennardi, dell’assessore all’Ambiente e Sostenibilità, Lucia Summa, dell’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, dell’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, del coordinatore del progetto “Fra’ Sole”, Giuseppe Lanzi, del segretario generale di Greenaccord, Giuseppe Milano, di padre Pietro Anastasio della comunità francescana del santuario della Palomba, e del docente del Dicem, Bartolomeo Dichio; i lavori saranno coordinati dalla giornalista Anna Giammetta.

“Il saggio di Cavallo –si legge in una nota– contiene consigli utili e pratici per prendersi cura ogni giorno del nostro pianeta, partendo dai più semplici gesti che facciamo tutti i giorni: andando a piedi in bicicletta anziché in auto, bevendo l’acqua del rubinetto così da risparmiare plastica, facendo bene la raccolta differenziata, piantando alberi, spegnendo la luce quando non serve, chinando la schiena a raccogliere un rifiuto a terra, ma anche testimoniando l’impegno nelle istituzioni e richiamando chi è impegnato a agire con coraggio.”