Matera, “Mozart y el Tango” sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi.

Prosegue il cartellone del Matera Festival 2025 – Museo in Sinfonia, rassegna firmata dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Basilicata Circuito Musicale, con un nuovo e affascinante appuntamento capace di intrecciare eleganza classica e suggestioni contemporanee: “Mozart y el Tango”, in programma domenica 27 luglio, ore 21.00, a Matera, sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi.

Sul podio Paolo Ponziano Ciardi, direttore d’orchestra di solida esperienza e sensibilità aperta al dialogo tra i linguaggi musicali, guiderà l’Orchestra della Magna Grecia in un programma di grande varietà, in cui il virtuosismo solistico del pianoforte si alterna alla sensualità ritmica del tango e alle vibrazioni della musica d’oggi.

Protagonista della prima parte della serata sarà il pianista Antonio Di Cristofano, interprete apprezzato a livello internazionale, che affronterà uno dei capolavori assoluti del classicismo viennese: il Concerto per pianoforte e orchestra in re minore K 466 di Wolfgang Amadeus Mozart. Una pagina intensa e drammatica, tra le più amate del repertorio mozartiano, che esalta la forza espressiva del solista nel dialogo serrato con l’orchestra.

Dalla Vienna del Settecento il viaggio musicale condurrà il pubblico verso orizzonti più recenti e latini, con due lavori contemporanei che impreziosiscono il programma della serata: “Restart” di Michele Gagliani, brano carico di energia e tensione evocativa, e “Idillio del Tango” di Simone Zavattoni, premiato nel concorso di composizione dedicato a Luis Bacalov, che reinventa le atmosfere e i colori del tango argentino in chiave orchestrale, con raffinatezza ed emozione.

“Mozart y el Tango” è un concerto che supera i confini stilistici, capace di coinvolgere sia l’ascoltatore colto che il pubblico curioso, attraverso un itinerario musicale che unisce epoche, culture e passioni. Una perfetta espressione dello spirito del Matera Festival – Museo in Sinfonia, che ancora una volta propone la grande musica nei luoghi più suggestivi della Città dei Sassi, consolidando il ruolo di Matera come baricentro culturale del Mezzogiorno.

“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata. Prezioso il sostegno delle attività imprenditoriali locali: Heidelberg Materials, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, Bottega Ottica, Falco Grillaio.

Prevendita su www.vivaticket.it