Matera: Movie Tour “Dalla Lupa ad Angelina Jolie”

Se siete appassionati di cinema o semplicemente turisti curiosi allora non potete mancare, il 23 Aprile 2025, con partenza alle ore 10,00 al Movie Tour ” Matera e il Cinema: Storia di un amore corrisposto – Dalla Lupa ad Angelina Jolie” promosso da Antonio Rubino, esperta guida turistica e specializzato in percorsi cinematografici.

Antonio, infatti, oltre a possedere un’ampia e completa cineteca personale di tutti, ma proprio tutti, i film che presentano scene girate a Matera, ha anche dedicato i suoi studi universitari, presso l’Università di Parma, conclusi con la tesi “Matera e il Cinema. Storia di un amore corrisposto” e collabora con riviste specializzate.

Nel percorso turistico accompagna il visitatore alla scoperta delle locations più iconiche, del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, passando per la Civita e per il Piano, quelle che per qualità delle immagini e valenza diegetica possono considerarsi a pieno titolo meritevoli di rientrare nella storia del cinema, dei tanti film (85!) che presentano scene girate a Matera.

Una visita guidata che dura due ore ma che in realtà è un viaggio lungo 72 anni, quelli che sono intercorsi dalla proiezione nelle sale di tutto il mondo de La Lupa di Alberto Lattuada all’uscita di Senza Sangue di Angelina Jolie. Non una semplice indicazione dei luoghi dei tanti set cinematografici ma il racconto di una grande storia d’amore tra Matera e il Cinema che ha inizio nel lontano 1908 nel primo rudimentale ma “meravigliosamente incantevole” cinematografo.

Passando di location in location, dalla casa di Imma Tataranni agli stradoni in cui James Bond fugge e salta con la moto, dalla “via Crucis” de La Passione di Cristo alla porta di Gerusalemme di Pasolini ne Il Vangelo secondo Matteo, dalla città delle Amazzoni di Wonder Woman ai vicoli e piazze della Sicilia degli anni ‘50 di L’uomo delle stelle di Tornatore, dalla sontuosa casa di Ben Hur alla poverissima abitazione in cui viene condotto Nino Manfredi di Anni ruggenti i film diventano un pretesto per una lettura “cinematografica” della storia di Matera. Una “caccia ai luoghi” che alla fine consentirà di comprendere l’importanza del valore anche documentale delle immagini cinematografiche soprattutto negli anni in cui i Sassi erano in stato di abbandono e il ruolo “salvifico” del Cinema che ha almeno in parte contribuito alla rivalutazione e rinascita di quartieri che erano stati dimenticati dai loro stessi abitanti. Durante il tour con puntuale confronto fotografico saranno indicati decine di luoghi immortalati in scene famose ma si tratterà anche di produzioni meno note anche di autori locali per stimolare l’interesse per film comunque molto validi e invogliarne la visione.

Il movie tour Matera e il Cinema non vuole rispondere solo alla domanda “DOVE?” ma a tanti altri interrogativi come “Perchè così tanti film sono stati girati proprio a Matera?”, “Cosa ha spinto Alberto Lattuada a girare un film nei Sassi esattamente nello stesso anno in cui una legge dello Stato ne decretava lo sfollamento?”, “I Sassi nei film svolgono solo una funzione scenografica da bella cartolina o hanno una valenza funzionale al racconto filmico?”, “Che ruolo hanno i Sassi nel successo tardivo ma ormai unanimemente riconosciuto de Il Demonio di Brunello Rondi?”, “Perchè King David con Richard Gere e diretto da un regista premio Oscar si è rivelato un terribile fiasco al botteghino?”, “Perchè comunemente si crede Mel Gibson abbia contribuito al successo turistico di Matera?”, “I film hanno davvero un impatto positivo sull’economia della città o ormai Matera ne può fare a meno?”, “Perchè May Britt, protagonista de La Lupa è davvero un personaggio straordinario?”.

E inoltre tanti aneddoti a volte esilaranti e curiosità dei dietro le quinte relative a celebri attori e registi per rendere più leggero il percorso per il quale si raccomandano scarpe comode con suole non scivolose e tanta voglia di sognare come gli abitanti di Realzisa ne L’uomo delle stelle.

Il tour avrà inizio in piazza Vittorio Veneto davanti al Cinema Comunale Guerrieri. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una email all’indirizzo materanelcinema@gmail.com indicando il numero di partecipanti. I posti sono limitati perché vengono composti piccoli gruppi.

ULTERIORI DETTAGLI

Il punto di partenza del movie tour è piazza Vittorio Veneto simbolicamente dal Cinema Comunale, il luogo che ha accesso la passione dei materani per il cinema sin dagli anni Venti del ‘900 e nonostante la concorrenza del multisala e delle piattaforme di streaming ancora punto di riferimento degli amanti del Cinema.

Passando da piazza San Giovanni dove sono state girate alcune delle sequenze più spettacolari di 007 si scende nel Sasso Barisano nei vicoli che Pasolini ha magistralmente immortalato come una credibilissima Gerusalemme senza l’utilizzo di dispendiose scenografie ma utilizzando solo pochi accorgimenti scenici. Via Madonna delle Virtù è la grande strada in cui hanno avuto luogo gli inseguimenti di James Bond e dove diverse volte è stata ricostruita la Porta di Gerusalemme.

Raggiunta la Civita dove un bar serve significativamente il drink “007 Jump” e passando dall’albergo dove hanno soggiornato oltre a Daniel Craig anche Morgan Freeman, Sharon Stone e Nicole Kidman (anche se queste ultime non hanno girato scene di un film a Matera) si raggiunge il Sasso Caveoso scendendo dai celebri 161 gradini di via Muro tutti utilizzati per le sequenze più drammatiche del film “La Passione di Cristo” (la scena della Via Crucis).

La zona del Casalnuovo molto suggestiva anche se ancora oggi versa in parte ancora in stato di abbandono è stato il set privilegiato di “King David”

Viene fornito l’elenco aggiornato di tutti i lungometraggi e serie televisive girate a Matera e il link dell’App CINEMAPPA realizzata dal Comune di Matera a cui ho collaborato fornendo tutti i contenuti.