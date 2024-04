Matera: mostra del fumettista Marco Forte “THOMAS SANKARA, un rêve brisé”

Domani, sabato 20 aprile-ore 19,30– l’associazione di promozione sociale dedita alla promozione e alla diffusione della cultura del fumetto, Strane Nuvole, inaugurerà (nella propria sede di Via Gattini,8) una mostra delle tavole tratte dal fumetto “Thomas Sankara, un rêve brisé”, edito nel 2023 in Francia per éditions L’Harmattan, disegnate da Marco Forte su testi di Franco Dusio e con i colori di Luca Occhetti. “L’esposizione, curata da Roberto Ditaranto, -si spiega in una nota- ripercorre in 12 tavole alcuni dei momenti fondamentali della vita di Sankara. A quasi quarant’anni dallo storico discorso del presidente burkinabé alle Nazioni Unite, Strane Nuvole vuole ricordare attraverso le opere disegnate da Forte, una figura centrale per la storia contemporanea dell’Africa. Il 4 agosto 1983 un gruppo di giovani ufficiali prende il potere e proclama la Rivoluzione in Alto Volta. Tra questi c’è un quasi trentaquattrenne Thomas Sankara che da quel giorno sarà presidente del Paese dell’Africa occidentale a cui un anno dopo avrebbe cambiato nome in Burkina Faso, Paese degli Uomini onesti. Nei quattro anni di presidenza Sankara avrebbe avviato una serie di politiche rivoluzionare tra cui quelle per la cancellazione del debito nei paesi del sud del mondo, in favore delle donne, per la riforestazione o per il disarmo. Sankara sarebbe stato ucciso il 15 ottobre 1987 con la complicità di Blaise Compaoré, numero due del governo rivoluzionario. Marco Forte, fumettista altamurano formatosi presso la Scuola internazionale di Comics di Torino, sarà presente all’evento inaugurale. La mostra “THOMAS SANKARA, un rêve brisé” resterà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito fino a sabato 18 maggio negli orari di apertura della sede. L’esposizione rientra nel programma di attività associative denominate “Matera a Fumetti” che proseguirà fino alla fine del 2024. “Matera a Fumetti” gode del patrocinio e del supporto economico del Comune di Matera.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.