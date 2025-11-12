Matera ”Mille culure”… Omaggio a Pino Daniele con il Gezziamoci

Saranno la pianista Rita Marcotulli e il compositore Israel Varela a ricordare canzoni e a ricreare atmosfere di Pino Daniele, morto dieci anni fa nel 2015, in un concerto in programma a Matera giovedì 13 novembre a Casa Cava. E la scelta dell’Onyx jazz club per il Gezziamoci è davvero azzeccato, trattandosi di un luogo dell’anima, come era quella blues di Pino ”nero a metà” ricordando uno che era nero per la pelle ma di anima da ”mille culure” come il sassofonista napoletano James Senese, scomparso di recente. Abbiamo avuto modo di partecipare ai concerti di Pino Daniele, uno a Matera allo stadio ” XXi Settembre” nel 1981 per il tour dell’album ” Vai mo”’ con Rino Zurzolo, Karl Potter, James Senese, Tullio De Piscopo, Toni Esposito e Joe Amoruso. Altro concerto a settembre 2009 alla Cava del Sole per ”L’electric jam tour”. Grazie Pino. Un pezzo della tua anima torna a Matera, con le emozioni di sempre.



Concerto del Gezziamoci a Matera giovedì 13 novembre alle 21 a Casa Cava

L’amico Pino Daniele in jazz

La pianista Rita Marcotulli e il compositore Israel Varela rendono omaggio al grande cantautore napoletano a dieci anni dalla sua scomparsa

Sarà l’omaggio ad un amico. Ma soprattutto ad un cantautore che ha rivoluzionato la grande tradizione della musica napoletana inaugurando un sound originale, capace di fondere generi diversi, tra blues, rock e jazz. Nel decennale della sua scomparsa e a pochi giorni da quella di James Senese, leggendario sassofonista che tanta influenza ha avuto nella sua storia artistica, Pino Daniele sarà ricordato da Rita Marcotulli, pianoforte, e Israel Varela, batteria e voce, nel concerto “A Pino”in programma a Matera giovedì 13 novembre, alle 21, a Casa Cava, in via San Pietro Barisano. Lo spettacolo rientra nel cartellone autunnale della 38ª edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, organizzato dall’associazione culturale materana Onyx Jazz Club.

L’incontro fra Marcotulli e Varela, due anime musicali affini, che hanno saputo creare qualcosa di unico e speciale, sarà anche l’occasione per esplorare Napoli e i suoi “mille culure”, che Pino Daniele ha amato quasi quanto Napoli e i napoletani hanno amato lui, in una chiave molto originale per la loro capacità di spaziare tra generi musicali e sonorità diverse. I due musicisti, che hanno collaborato a lungo con Daniele, Marcotulli partecipando a diversi progetti sia in studio che dal vivo, Varela accompagnando il cantautore in tante performance sul palco, si ritrovano in un viaggio avventuroso già presentato nello scorso febbraio al Tuscia in Jazz for SLA 2025, a Viterbo. Un viaggio alla ricerca di quei suoni che sono alla base di tutta la storia del jazz passando per sonorità ritmiche del flamenco, arabo e della musica indiana. E se anche a tratti può sembrare di trovarsi in Tibet per via d’una campana rituale o magari in Giappone, con la pianista romana Rita Marcotulli che riduce manualmente il suono dello strumento per farlo sembrare corto come quando si pizzicano le corde di un Koto, lo scopo è sempre lo stesso, proseguire oltre e non fermarsi al primo piacere dell’ascolto. Non potrebbe essere altrimenti con una artista che ha avuto riscontri più che positivi con Pat Metheny, Pino Daniele, Chet Baker, Palle Danielson, Steve Grossman, Enrico Rava e anche nel mondo del cinema (Ciak d’Oro, Nastro d’Argento e David di Donatello per la miglior colonna sonora di Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo) e con Israel Varela, poliedrico artista messicano, batterista, compositore e anche voce del duo. Voce calda, modulata e lirica quando occorre, ma soprattutto piena di registri. Varela ha suonato con grandi della musica come Pat Metheny, Charlie Haden, Yo Yo Ma, George Benson, Mike Stern, Victor Bailey, Pino Daniele, e anche nel flamenco con artisti come Diego Amador, Jorge Pardo, Antonio Canales, Joaquin Cortes.

Il prossimo concerto del Gezziamoci è in programma a Matera venerdì 21 novembre, alle 21, sempre a Casa Cava, dove sarà presentato “My Family Things” di Andrea Andreoli Quartet, composto da Andrea Andreoli, trombone e composizioni, Simone Locarni, pianoforte, Carlo Bavetta, contrabbasso, Matteo Rebulla, batteria.



Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.

