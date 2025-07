Matera: Melania Petriello presenta il volume “LA STRADA DI CASA” edito da Round Robin

Lo Studio d’Arte ARTEREGO di Margherita Albanese con il partenariato del CNA di Matera, il Circolo La Scaletta, in collaborazione con the Sassi book store, le Cantine Del Notaio, l’Osteria San Francesco e con il Patrocinio del Comune di Matera è lieta di ospitare l’autrice Melania Petriello, giornalista, autrice di programmi televisivi, per la presentazione del Volume “LA STRADA DI CASA – figli in cerca delle origini”.

L’evento curato da Roberto Linzalone, si terrà presso il Vicinato di via Rosario, 48 -Sasso Barisano a Matera martedì 29 LUGLIO 2025 ALLE ORE 19.00 con ingresso gratuito.

Marianna Dimona dialogherà con l’autrice.

La serata sarà introdotta da Margherita Albanese, artista e titolare dello Studio d’Arte ARTEREGO.

Seguiranno i saluti istituzionali: il Sindaco, il Presidente del CNA Matera

curriculum Melania Petriello:

” Beneventana, trapiantata a Roma, ha studiato lettere e filosofia all’Università la Sapienza. Giornalista e autrice TV, si è occupata di stampa, comunicazione e politiche editoriali per le grandi istituzioni nazionali ed internazionali: presso il Parlamento europeo, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, l’Autorità garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ha lavorato come autrice ed inviata per TV2000, Mediaset, Rai2, Discovery Italia, firmando anche le prime serate di informazione e approfondimento a trattando temi e storie di cronaca, politica, emergenze, migrazioni, resistenze, oltre alle buone notizie. Per il Teatro Eliseo di Roma ha scritto il reading per giornalisti e scrittori Manipolati_storie violente; ha pubblicato il saggio Al mio Paese. Sette vizi. Una sola Italia con altri nove giornalisti e il prologo di Franco di Mare; ha introdotto lectio e incontri con Dacia Maraini, Valerio Magrelli, Corrado Formigli, nei teatri di Roma; ha condotto interviste e serate evento con i grandi maestri della musica classica (Sir Antonio Pappano, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Ezio Bosso). Ha ideato e cura con la storica dell’arte Isabella Pedicini la rassegna Stregonerie | Premio strega tutto l’anno, in collaborazione con la Fondazione Bellocci e l’azienda Strega Alberti, inaugurata da Melania Mazzucco. ” -curriculum TRECCANI

Informazioni aggiuntive:

Programma:

Ore 19.00 Introduzione della serata di Margherita Albanese organizzatrice dell’evento

Ore 19:30 Saluti istituzionali

Ore 20:00 Presentazione dell’autrice da parte di Marianna Dimona

Ore 20:15 Dialogo tra Melania Petrillo e Marianna Dimona

Ore 21:00 Chiusura evento con beverage di saluto