Matera: Martedì, incontro con Tony La Piccirella – attivista e membro della Freedom Flotilla Italia

Il collettivo “Teng la guerr’n cap“, con il supporto e l’ospitalità del TAM – Tower Art Museum, è lieto di invitarvi a un incontro pubblico con Tony La Piccirella, attivista per i diritti umani e membro dell’equipaggio Handala della Freedom Flotilla Italia, che si terrà martedì 12 agosto alle ore 17:30 presso la sede del museo, in Via Ridola 13, Matera.

“Tony -si legge in una nota- porterà la sua testimonianza diretta dalla Freedom Flotilla, la missione internazionale che sfida l’assedio imposto a Gaza, cercando di rompere l’isolamento della popolazione palestinese e portare solidarietà concreta attraverso l’azione nonviolenta.

L’incontro si svolge ad una settimana dopo che Martedì pomeriggio, il Consiglio Comunale di Matera ha approvato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Un segnale politico e simbolico forte, che rafforza il senso di questo evento e l’urgenza di moltiplicare i gesti di sostegno e consapevolezza.

L’impegno collettivo e corale perché venga fermato il genocidio a Gaza continua, e questo appuntamento rappresenta un momento prezioso per riflettere insieme su ciò che ognuno di noi può fare. Azioni concrete per contribuire:

Informarsi e formarsi, contrastando la disinformazione sistematica, come le recenti accuse infondate all’ONU diffuse persino tramite inserzioni su YouTube, che attribuiscono falsamente alle Nazioni Unite la responsabilità del blocco degli aiuti;

Sostenere il popolo palestinese economicamente, scegliendo prodotti come la Gaza Cola (ora disponibile anche a Matera) o i beni del Commercio Equo e Solidale provenienti dai territori palestinesi;

Boicottare le aziende coinvolte nel genocidio, seguendo le indicazioni contenute nel rapporto ufficiale dell’ONU redatto da Francesca Albanese.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, per ascoltare, condividere e rafforzare insieme le reti di solidarietà internazionalista. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.”