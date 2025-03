Matera: L’Università incontra il territorio. Sinergie per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’Università degli Studi della Basilicata con una nota invita a partecipare ad una “Tavola Rotonda che si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 16.00, presso il Campus Universitario di Matera (via Lanera 20, AULA B 003), nell’ambito della giornata di presentazione dell’iniziativa “L’Università incontra il territorio. Sinergie per la valorizzazione del patrimonio culturale“. L’evento -che è aperto al pubblico- si spiega “è organizzato nel contesto del Progetto Pilota 4.1.2, coordinato dalla Prof.ssa Elisa Acanfora, dal titolo “Valorizzazione dei Beni Culturali materiali e immateriali, attraverso la creazione di percorsi culturali sostenibili ed esperienziali per la costruzione delle identità locali”. Il progetto si inserisce nell’ambito del programma Tech4You (PNRR – Ricerca) dell’Università della Basilicata: “Tecnologie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e dell’identità locale anche in relazione agli impatti climatici”. La giornata del 2 aprile 2025 rappresenterà non solo un momento di restituzione intermedia delle attività sinora realizzate dal progetto, ma anche un’occasione di presentazione e confronto sulle iniziative in fase di progettazione. Soprattutto, sarà un’opportunità preziosa di ascolto e dialogo con le comunità ei loro rappresentanti, nella prospettiva di costruire sinergie condivise per la valorizzazione territoriale. Nel corso dell’incontro verranno illustrati le potenzialità e gli sviluppi possibili di itinerari culturali elaborati o in fase di completamento, volti alla valorizzazione di diverse tipologie di beni culturali materiali e immateriali del territorio lucano. Saranno inoltre presentate le attività svolte e gli eventi in programma nei seguenti ambiti: Arte medievale, moderna e contemporanea in Basilicata; Antropologia dei patrimoni; Progettazione condivisa per la fruizione dei patrimoni musicali lucani; Temi e itinerari legati a scenari audiovisivi in Basilicata, anche in chiave ecocritica; Digitalizzazione e accesso alle schede del patrimonio culturale lucano attraverso piattaforme dedicate. Ampio spazio sarà riservato anche alla presentazione delle residenze artistiche e/o antropologico-artistiche, già realizzate o in fase di programmazione, che si distinguono per l’attivo coinvolgimento delle comunità locali, contribuendo a rafforzare il legame tra cultura, partecipazione e identità. Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto Tech4You, si è rivelata – e continua a essere – fondamentale la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni locali. Proprio questa rete di connessioni rappresenta il fulcro dell’incontro, che si propone come spazio di confronto e condivisione aperto e inclusivo. La partecipazione è aperta a enti, associazioni e cittadini attivi nei settori della promozione culturale, turistica ed economica della Basilicata che potranno trarre ispirazione e opportunità dalle prospettive di sviluppo delineate dal progetto.” A seguire il programma dettagliato dell’evento con l’elenco degli interventi e dei relatori che prenderanno parte alla Tavola Rotonda: Saluti Istituzionali ( Marcello Pittella – Presidente del Consiglio Regionale Basilicata; Ignazio Mancini – Rettore dell’Università della Basilicata; Francesco Panarelli – Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, Università della Basilicata; Francesco Mancini – Presidente della Provincia di Matera; Ferdinando Mirizzi – Coordinatore Spoke 4, Tech4You, Università della Basilicata). A moderare e coordinare: Elisa Acanfora – Coordinatrice PP 4.1.2, Tech4You, Università della Basilicata. Intervengono assegnati e dottorandi Tech4You ( Vita Santoro – Il patrimonio culturale immateriale della Basilicata: strategie e progetti di salvaguardia e valorizzazione; Mirko Vagnoni – Sei itinerari tematici per fare rete e valorizzare l’identità artistica medievale lucana; Bruno Carabellese – Scultura in cartapesta in Basilicata: prospettive di ricerca e valorizzazione; Milena Ferrandina – Arte Contemporanea e territorio: progetti e attività per una riflessione condivisa; Claudia Portioli – Residenze artistico-antropologiche in Basilicata e coinvolgimento della cittadinanza; Angela Pietrafesa – Scenari audiovisivi in Basilicata. Temi e itinerari per una ricerca ecocritica; Vania Cauzillo – La riscoperta dei patrimoni musicali lucani per progettazioni condivise con le comunità). Alla Tavola rotonda intervengono: Francesco Santoro (Comune di Maratea); Nicola Conte (Comune di Missanello); Eleonora Divincenzo (Comune di Rotondella); Marco Zipparri (Comune di Marsicovetere); Rocchino Nardo (Comune di Sasso di Castalda); Luigi Todaro (Comune di Terranova); Raffaele Vitulli (Cluster Basilicata Creativa); Francesco Di Pede (Circolo culturale La Scaletta di Matera). Partecipano : Luciana Gai (Comune di Matera); Antonio Maria De Sensi (Comune di Pisticci); Vito Sabia (Pro Loco UNPLI Basilicata); Vicepresidente EPLI Basilicata ; Giuseppe Cotugno (Pro Loco Matera); Luigi Martulli (Consorzio Materahub); Beniamino Laurenza (Pro Loco Pisticci); Valentino Didio (Pro Loco Montescaglioso); Don Antonio Lopatriello (Arcidiocesi Matera-Irsina); Simona Spinella (Impresa Culturale Synchronos); Scuola della Montagna ; Culo. Culturale “L’Atelier Arte”; Roberto Calliari (Startup “Unicosì”). La Tavola rotonda proseguirà aperta a enti, associazioni e privati cittadini attivi nei campi della promozione culturale, turistica ed economica del territorio lucano.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.