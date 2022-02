Dopo il successo di Kurt Elling, re del jazz premiato con tre Grammi Award di fila, nuovo appuntamento con la Stagione orchestrale 2021-2022. Lunedì 28 febbraio, alle 21.00 in programma all’Auditorium Cava del Sole di Matera il “Carnival Party”.

Protagonista una delle stelle del firmamento brasiliano, Rael, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Fra i brani, previsti numerosi classici, fra questi: “Mas que nada”, “Charlie Brown”, “Tristeza”, “So la fla” e “Brigitte Bardot”.

«Nel prestare, come sempre, massima attenzione agli obblighi di green pass e mascherina Ffp2 – dice il M° Piero Romano, direttore artistico Orchestra Magna Grecia – invito il pubblico che vorrà onorarci della sua presenza, ad intervenire in maschera per onorare il tema del concerto, dedicato al Carnevale».

Rael, una delle stelle del firmamento brasiliano ha una storia che si intreccia con quella della cultura hip hop e quella del rap nazionale. Primo contatto dell’artista nato a Jardim Iporanga, Zona Sud di San Paolo, in Largo São Bento, luogo di nascita del movimento rap e hip hop in Brasile. Se la pausa è stata ciò che ha suscitato il suo interesse per l’arte, è stato Racionais MC’s che ha attirato la sua attenzione verso la musica.

Nonostante la giovane età, è già evidente una delle sue principali caratteristiche artistiche: un suono guidato dal rap e che si accompagna a sfumature di altri stili.

«Ho sempre mescolato il rap con altri generi, non ho mai voluto imprigionarmi in nomenclature prestabilite dal mercato», spiega Rael. Guadagnando ancora terreno in Brasile, ma già sotto i riflettori della scena internazionale, l’afrofusione è stata la principale fonte di ricerca e ispirazione di Rael.

Dirigerà Valter Sivilotti, uno dei maggiori collaboratori dell’Orchestra della Magna Grecia. Le sue composizioni musicali per le quali ha ricevuto premi di grande prestigio, vengono eseguite ovunque. Le idee, gli spettacoli, le musiche di Sivilotti compaiono nei cartelloni delle maggiori orchestre e nei teatri di tutto il mondo.

Il concerto “CARNIVAL PARTY” è l’undicesimo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia, Divella Supermercati.

“Carnival Party”, ingresso 20 euro

Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.

Prossimo appuntamento: venerdi 11 marzo 2022, “LIRICAMENTE AFFASCINANTE”, con la partecipazione del soprano Carmen Giannattasio.