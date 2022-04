“I Lions Club Matera Host e Matera Città dei Sassi, in collaborazione con l’Associazione Italiana Lions per il Diabete (AILD) e con il Gruppo materano del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, in occasione del Lions Day 2022, domenica 24 aprile dalle ore 9 alle ore 13 – in Piazza Vittorio Veneto – effettueranno lo screening gratuito del diabete a cui potranno partecipare tutti i cittadini che lo vorranno. Inoltre, contestualmente, si provvederà alla raccolta degli occhiali usati.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Lo screening del diabete è un modo importante per aiutare le persone a comprendere il loro rischio di contrarre la malattia o addirittura di averla contratta senza saperlo e ciò allo scopo di rendere le nostre comunità più sane. Nel breve termine gli screening aiutano i cittadini a conoscere il diabete e a comprendere il loro stato di salute attuale. Se necessario, i soggetti a rischio possono essere indirizzati a visite di controllo. Tutto ciò porta complessivamente a una migliore qualità della vita. Le persone interessate a sottoporsi al test glicemico devono presentarsi a digiuno.

Saranno presenti i presidenti dei Club Lions Matera Host Francesco Vespe e di Matera Città dei Sassi Giacinta Caiella, la dott.ssa Dominique Cerrone, dirigente medico U.O.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e la dott.ssa Imma Brucoli, referente regionale AILD.

Nella stessa giornata del Lions Day, i soci dei Lions e Leo clubs italiani saranno nelle piazze per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti realizzati per i cittadini e per le comunità e per fornire tutte le informazioni su questa splendida realtà.

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,4 milioni di soci in circa 47.000 club in tutto il mondo. Siamo uomini e donne impegnati in progetti comunitari in oltre 208 Paesi e aree geografiche. I Leo sono il nostro futuro, infatti i Leo Club sono formati da giovani aventi un’età compresa tra i 12 e i 30 anni i quali dedicano il proprio tempo alle attività di servizio per la comunità.

I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, la nostra organizzazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoro quotidiano. Infatti, concentriamo il nostro servizio in cinque aree: Diabete, Vista, Fame, Ambiente e Cancro Infantile. Un atto di servizio, una parola di incoraggiamento, una generosa donazione è spesso quello che ci vuole per portare la speranza dove ce n’è più bisogno.”