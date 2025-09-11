Matera jazz guitar days e premio a giovani talenti

Due giorni nei rioni Sassi, dal 13 al 14 settembre, per l’avvio di un nuovo festival – promosso dalla società Aquamater in collaborazione con ’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz e di Jando Music incentrato sulla chitarra jazz ,che offrirà a giovani talenti di mostrare quanto valgono e di trovare gli accordi giusti- come si dice in gergo- per avviarsi lungo la strada del successo. Giovani protagonisti per ricordare Angelo Carriero,, con un premio dedicato ad Angelo Carriero, un giovane prematuramente scomparso. La due giorni, come riporta il comunicato, si svilupperà presso gli ipogei di Aquamater, con una serie di attività che descriveranno a tutto tondo quello che ruota intorno alla chitarra jazz. La direzione artistica del festival è affidata a Dino Plasmati che non ha bisogno di presentazioni…



In arrivo a Matera il festival Matera Jazz Guitar Days e il “Premio Angelo Carriero”: un nuovo palcoscenico per i giovani talenti della chitarra jazz

Al via il 13 e 14 settembre il nuovo festival Matera Jazz Guitar Days, organizzato in una location mozzafiato nel cuore dei Sassi di Matera, all’interno di ipogei millenari. Una due giorni di concerti, conferenze, workshop, jam session e degustazioni speciali, e il conferimento del Premio Angelo Carriero a un giovane talento della chitarra jazz. Il festival è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future.

Info su www.materajazzguitardays.it.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/cc/matera-jazz-guitar-days-2025-4611183



Matera, 3 settembre 2025 – In arrivo il 13 e 14 settembre 2025 il festival Matera Jazz Guitar Days, un nuovo evento promosso dall’Associazione AquaMater ETS con la collaborazione dell’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz e di Jando Music, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della chitarra jazz e portare nella città di Matera grandi artisti nazionali e internazionali.

La speciale due giorni si terrà nel cuore dei Sassi di Matera, Patrimonio Unesco, in una location mozzafiato: gli ipogei millenari AquaMater, gioielli incastonati nei Sassi con balconata di affaccio sul suggestivo scenario della Murgia Timone e delle chiese rupestri. È un ampio sito coperto e scoperto sovrastante la “scala del cinema”: un luogo che ha fatto innamorare molti registi internazionali tra cui Pier Paolo Pasolini (Il Vangelo Secondo Matteo), William Wyler (Ben-Hur), Francesco Rosi (Cristo si è fermato a Eboli), Mel Gibson (The Passion), Cary Fukunaga (007 – No time to die).

Durante la due giorni, le antiche pietre e i vicoli suggestivi della città amplificheranno le emozioni del jazz, offrendo un’esperienza che va anche oltre la musica.

Il festival è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future. La direzione artistica è curata dal chitarrista Dino Plasmati.

L'ingresso al festival è gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite al link https://www.eventbrite.com/cc/matera-jazz-guitar-days-2025-4611183, disponibile anche sul sito www.materajazzguitardays.it.



Programma:

Il festival prende avvio sabato 13 settembre alle ore 10.30 con la conferenza “Jazz guitar today”: un vivace dibattito sullo stato attuale della chitarra jazz che vede la partecipazione di autorevoli giornalisti musicali, critici ed esperti in vari settori, tra cui il fisico Mario Alemi, che indagherà il legame tra musica e matematica anche attraverso la moderna intelligenza artificiale.

Dalle 12.30 alle 14.00 una jam session animerà una degustazione a buffet di prodotti tipici lucani: un momento conviviale e di networking per musicisti, addetti ai lavori e pubblico.

Dalle 15.00 alle 16.30 si terrà la conferenza: “Presente e futuro della chitarra jazz”, continuerà l’approfondimento dedicato alle prospettive future della chitarra jazz: innovazioni stilistiche, nuove tecnologie e il ruolo della didattica. Interverranno rinomati esperti e docenti.

Alle 17.00 prenderà il via il Workshop di liuteria jazzistica con il Maestro Liutaio Vincenzo Santochirico, dedicato alla chitarra jazz, durante il quale verranno svelati i segreti della costruzione, settaggio e manutenzione dello strumento, con dimostrazioni pratiche e sessione Q&A.

Il culmine della prima giornata, alle ore 19.00, sarà il concerto del M° Eddy Palermo, figura di spicco della chitarra jazz, accompagnato dal M° Dino Plasmati. Un viaggio attraverso standard e composizioni originali che incanterà il pubblico.

Domenica 14 settembre alle ore 10.00 si terrà l’esibizione dei finalisti del Premio Angelo Carriero, concorso musicale rivolto a musicisti emergenti tra i 18 e i 30 anni, italiani e stranieri. Al termine delle performance, verrà premiato il vincitore con la consegna della Borsa di studio per la copertura integrale della retta di iscrizione alle Berklee Clinics at Umbria Jazz (edizione 2026) e il 50% del costo dell’alloggio in una struttura convenzionata. Il concorso è dedicato alla memoria di Angelo Carriero, scomparso prematuramente portandosi nel cuore, “come in un accordo” la passione per la chitarra jazz e per la vela.

Nella giuria della prima edizione del Premio: il M° Eddy Palermo, il M° Manuele Morbidini – membro del programming team della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, il prof. Dino Plasmati – docente di chitarra jazz al Conservatorio di Potenza.

I criteri di valutazione comprendono qualità artistica, originalità, tecnica strumentale, capacità interpretativa e padronanza del linguaggio jazzistico.

A coronamento del festival, alle 12.30, una jam session con la pasta lucana fatta a mano: un momento conviviale e di networking per musicisti, addetti ai lavori e pubblico in compagnia dell’Accademia della Pasta Lucana fatta a mano, per un gioioso arrivederci al 2026!





Info: www.materajazzguitardays.it

AquaMater: Recinto Muro, 8 – Matera

Contatti: e-mail materajazzguitardays@gmail.com tel. +39 328 168 0399

Organizzazione e partner

L’Associazione AquaMater ETS è l’ente promotore principale del Matera Jazz Guitar Days, si occupa dell’organizzazione generale e della promozione dell’evento con l’obiettivo di creare un appuntamento annuale di prestigio.

L’Associazione Jazzistica Materana Mifajazz da anni si dedica alla diffusione della cultura jazzistica a Matera e in Basilicata con profonda conoscenza del mondo del jazz e radicata presenza nella scena musicale locale.

Jando Music è una factory che dal 2011 produce dischi e spettacoli, con protagonisti grandi jazzisti del panorama italiano.

Matera Jazz Guitar Days è patrocinato da: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, CAI Matera, Matera Welcome, Matera 2019 Open Future.

Si ringrazia per il supporto: FAI Delegazione Matera, Fondazione Zetema Matera, MUSMA Museo della Scultura Contemporanea Matera, Casa Ortega, Synchronos Generatori di Cultura.

Main Sponsor: GR Value (Green Resources Value)

Collaborazione: MifaJazz, Jando Music, Accademia della pasta lucana

