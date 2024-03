Matera: incontro su “Politiche culturali: nuove visioni per il presente e il futuro”

Le associazioni Amabili Confini e Amici della Biblioteca rendono noto che “proporranno una serie di incontri sul tema delle politiche culturali, un argomento di grande interesse e al centro dell’agenda di ogni amministrazione. Un volano indispensabile per la crescita sociale ed economica di ogni territorio, la pietra angolare su cui costruire un processo di innovazione e di sviluppo che coinvolga tutti gli attori del settore culturale.

L’intento è quello di stimolare un dibattito su come affrontare i nuovi scenari locali e globali, tracciando le priorità immediate e future anche attraverso l’analisi di quei modelli vincenti che hanno innescato dei veri cambiamenti nel tessuto produttivo e sociale.

La cultura può trasformarsi in una leva per l’emancipazione e l’accesso ai diritti di cittadinanza e democrazia a condizione che sia veicolata da una visione strategica lungimirante volta a potenziare le specificità di un territorio, preservando al contempo il benessere dell’intera collettività.

Di questo e altro si parlerà venerdì 15 marzo alle 18:00 nel primo ciclo di incontri che si terrà nella sala Laura Battista della Biblioteca provinciale “T. Stigliani”, a cui parteciperà Alessandro Laterza, amministratore delegato della storica casa editrice barese.

Interverranno Patrizia Minardi, esperta di politiche europee e di coesione; Mariella Stella, co-founder di Casa Netural e Pasquale Doria, giornalista e coordinatore dell’associazione “Amici della Biblioteca T. Stigliani”.

Modera la giornalista Antonella Ciervo.”

