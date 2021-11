“Lunedì 8 novembre 2021 alle ore 17,00 nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi a Matera è in programma l’incontro con Pierluigi Cervellati, uno dei protagonisti dell’urbanistica italiana a cavallo tra novecento e terzo millennio.

L’iniziativa culturale è promossa dal Centro Carlo Levi di Matera, in collaborazione con il Nature City Lab della Facoltà di Architettura di Matera.”

E’ quanto si preannuncia in una nota in cui sis specifica che:

“A Cervellati si devono fondamentali contributi di metodo, di sperimentazione ed attuazione, nel campo delle politiche di salvaguardia dei Centri Storici; contributi che partono dal Piano Particolareggiato del Centro Storico di Bologna (metà anni ’60), per essere poi applicate quasi generalmente a scala nazionale ed europea, ivi compresa la rivitalizzazione dei Rioni Sassi di Matera (1975: Concorso Internazionale/Gruppo Giura Longo).

La sua ampia attività di architetto-urbanista ha interessato inoltre, con lo stesso atteggiamento di salvaguardia socio-culturale ed urbanistica, e di consapevolezza dei limiti che l’ambiente pone allo sviluppo urbano senza fine, anche la pianificazione generale delle città (PRG di Palermo e di Pistoia); e quella dei territori non costruiti, gli

spazi dell’agricoltura e della natura, i parchi (Delta del Po, Migliarino-San Rossore).

L’occasione che si presenta lunedì, concretizzatasi per la presenza a Matera del prof. Cervellati (audito dalla Commissione Consiliare per i Lavori di Murgia Timone), è pertanto di particolare importanza: ascoltare, dalla viva voce di un suo illustre protagonista, il racconto del faticoso affermarsi di queste politiche di tutela, dei “tradimenti” e delle alterazioni che lo sviluppo “deregolato” contemporaneo sta diffondendo, e della necessità contingente di rivederne alcuni paradigmi fondamentali, estendendoli all’intero territorio(costruito e non).

Vale a dire: la testimonianza diretta del tentativo pervicace di prendersi cura e valorizzare “la città bella”, che ha contraddistinto l’intera esperienza politico-culturale e professionale di Pierluigi Cervellati.”