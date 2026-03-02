Matera: Incontro con Marilena Vivilecchia sul tema “L’Unione Europea nel Mondo che cambia”

“Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 17.00 nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero Turi di Matera è in programma l’incontro sul tema “L’Unione Europea nel Mondo che cambia” con Marilena Vivilecchia, nell’ambito dei Mercoledì di Unitep Cultura, attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.” Lo si apprende da una nota dell’associazione in cui si spiega che “Marilena Vivilecchia, laureata in Relazioni Internazionali e Studi Europei presso l’Università di Bari, ha maturato un’esperienza formativa presso il Parlamento Europeo di Bruxelles partecipando ai lavori di varie commissioni.” E che “Nel corso dell’incontro, si parlerà del ruolo dell’Unione Europea nel mondo contemporaneo oltre che nella nostra quotidianità, analizzandone la natura, funzionamento istituzionale e principali competenze, con particolare attenzione alla politica estera e sicurezza comune.” Con l’obiettivo “di avvicinare i cittadini alla cultura e partecipazione europea riconoscendosi come soggetti attivi nel processo di integrazione. L’evento si inquadra nella serie di incontri che Unitep, Associazione di Promozione Sociale, promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori, e si aprirà con un’introduzione a cura dei Costantino Dilillo, Presidente del sodalizio impegnato ad organizzare “attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.