Matera: incontro con il magistrato Angelo Onorati sul tema “La violenza contro le donne e i minori”

Sabato 8 marzo 2025 alle ore 17,00 nella Sala Consiliare della Provincia di Matera è in programma l’incontro con il Dr. Angelo Onorati sul tema “La violenza contro le donne e i minori” organizzato da Unitep Cultura nell’ambito delle iniziative culturali per la promozione della vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio. “Il Dr. Angelo Onorati, magistrato dal 1994, -si legge in una nota- attualmente svolge le funzioni di Giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Matera, e si occupa di procedimenti che vedono il coinvolgimento di donne e minori vittime di violenza. Dopo un breve saluto del Presidente Unitep Costantino Dilillo, dialogherà col magistrato l’avvocata civilista Maria Lovito, scrittrice – già attiva in organizzazioni femminili di sostegno alle donne vittime di maltrattamenti -, che spesso ha seguito casi di violenze familiari. Nel corso della conferenza si parlerà del triste fenomeno della violenza di genere e contro i minori con un’attenzione particolare alla situazione della nostra comunità, nella giornata internazionale della donna e contro i diritti violati. Modererà l’incontro la Dott.ssa Patrizia Minardi, dirigente del Comitato Pari Opportunità di Soroptimist International d’Italia, e neo direttrice della Fondazione Sassi di Matera. L’importante appuntamento è aperto a tutti. Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.”

