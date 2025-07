Matera: Inaugurazione mostra di Angelo Brando a Palazzo Viceconte

In occasione del 70° anniversario della morte del pittore Angelo Brando, la Galleria Ferrara, in collaborazione con il Museo per la Fotografia Contemporanea Pino Settanni, ha organizzato la mostra antologica dal titolo: Gruppo di famiglia in un interno, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Matera, dell’Università degli Studi della Basilicata e del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’UNIBAS e le collaborazioni di Progetto PNRR Tech4YOU P.P. 4.1.2 e di SuperScienceMe – Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici.

L’esposizione, curata dalla prof.ssa Mariadelaide Cuozzo [Università degli Studi della Basilicata] e dal dott. Michele Saponaro [già Direttore di Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando di Maratea], presenta oltre quaranta dipinti provenienti dalla collezione degli eredi dell’artista.

Allestita nelle sale della Galleria Ferrara, presso Palazzo Viceconte [Via San Potito, 8 – Matera], la mostra sarà inaugurata venerdì 18 luglio p.v., alle ore 19.00, con un intervento dalla prof.ssa Cuozzo, autrice del saggio critico incluso nel catalogo di prossima pubblicazione.

Scrive la professoressa nel testo di presentazione pubblicato nella brochure «Le componenti culturali che si rilevano nella produzione pittorica di Brando, e che le opere in questa mostra testimoniano, sono dunque varie: l’eredità dei grandi maestri dell’Ottocento napoletano, da Morelli a Palizzi, da Cammarano a Mancini; il realismo italiano e francese, dai Macchiaioli a Manet, da Courbet a Millet, e al contempo l’interesse per le ricerche luministiche degli Impressionisti; il confronto e lo scambio con i napoletani a lui contemporanei, da Irolli (di cui realizzò il ritratto esposto in questa mostra) a Galante, con cui condivise la soffusa luminosità dorata degli interni domestici, fino ad Aprea, Viti, Curcio, per gli effetti cromo-luministici intensi e veloci, a macchie di luce, e a Scoppetta, per l’eleganza di certi ritratti femminili dall’accattivante grazia belle époque».

La mostra si propone, pertanto, di restituire alla figura di Angelo Brando il posto che gli spetta nella storia della pittura italiana del primo Novecento, valorizzando al contempo il profondo legame con la Basilicata e con i luoghi in cui si è formato e ha operato.

L’evento rappresenta la prima tappa di un articolato progetto espositivo – attualmente in fase di definizione con il Comune di Maratea – che prevede una seconda mostra, prevista per il prossimo settembre, espressamente pensata per coinvolgere il mondo della scuola, con particolare attenzione al Liceo Artistico Giovanni Paolo II locale. Una scelta naturale, considerando che a Maratea, città natale dell’artista, è stata istituita nel 2019 la “Pinacoteca Angelo Brando” presso Palazzo De Lieto, un Istituto museale afferente la Direzione Regionale Musei Basilicata del Ministero della Cultura.

Qualora il progetto dovesse realizzarsi nella sua interezza, l’iniziativa potrebbe rappresentare un primo passo verso la realizzazione di un inedito gemellaggio Matera/Maratea – fondato su proficui rapporti di collaborazione tra la “Città dei Sassi” e la “Perla del Tirreno” – finalizzato alla costruzione di un solido “ponte turistico-culturale” tra le due città, espressione simbolica e concreta dell’incontro tra la terra e il mare, e delle rispettive comunità.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.