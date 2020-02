Lunedì 24 febbraio alle 21.00, in programma a Matera, all’Auditorium “Gervasio” con “A ritmo di samba”. Protagonista della serata sarà Rogê, stella del firmamento musicale brasiliano (e non solo) accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti. Lo spettacolo è un altro dei momenti di punta di “Matera in musica”, rassegna realizzata in collaborazione con l’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del maestro Piero Romano.

All’interno dello spettacolo “A ritmo di samba”, una vera top chart dei classici della musica brasiliana: “Brazil”, “Mais que nada”, “Zazuera”, “Pais tropical”, “Taj Mahal”, “Aquarela do Brazil”, “Filho Maravilha” e altri ancora. Anche questo evento si avvale del sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività culturali).

Rogê, all’attivo nomination ai Latin Grammy, è uno degli artisti più rappresentativi e popolari della nuova generazione musicale brasiliana. Suona un tipo di samba “groovy” passando con disinvoltura dalla bossa nova al samba, al reggae. Le sue composizioni sono una miscela di ritmi alle quali attribuisce un suono unico e fresco. L’artista brasiliano ha collaborato, fra gli altri, con Arlindo Cruz, Seu Jorge e Seymour Stein, in veste di produttore (quattro album). L’ultimo album di Rogê, “Nomade”, è stato prodotto in Brasile e negli Stati Uniti.

Info e biglietti, 25euro (+1euro prevendita): Orchestra della Magna Grecia, via Antonio de Viti de Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).