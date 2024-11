Matera, il Rosetta Jazz Club ospita il Prof. Ferraro e il concerto di Aldo Di Caterino con Nando di Modugno

Un doppio appuntamento musicale da non perdere e che provocherà forti emozioni. Sarà un weekend intenso, quello del Rosetta Jazz Club, pronto a regalare piacevoli ore all’insegna della musica e dello stare insieme. Infatti, sabato 16 novembre, alle ore 19:30, la sede del Rosetta accoglierà il Prof. Giovanni Ferraro, il quale terrà un incontro incentrato sul suono, analizzandolo particolarmente dal punto di vista scientifico. “Il mondo dietro il mondo” è il titolo dell’evento in cui, grazie all’eccezionale presenza del Prof, sarà presentato un racconto irriverente che saprà coniugare scienza e arte nell’intento di scoprire i misteri che si celano dietro questo fenomeno invisibile. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.

Domenica 17 novembre, invece, il palco del Rosetta Jazz Club ospiterà un concerto straordinario con un astro nascente del jazz italiano. È in programma, infatti, “Amoré” di Aldo Di Caterino con la partecipazione speciale di Nando di Modugno. Si tratta di una piacevole e coinvolgente esibizione che darà l’opportunità di conoscere il disco d’esordio di Aldo Di Caterino, il quale racconta le passioni, i sentimenti, gli umani conflitti, le tensioni amorose e gli stati d’animo, collocandoli in una dimensione intimistica e sospesa, quasi new-age. Sarà un viaggio fra dolci melodie ma anche virtuosismi ed estro artistico estemporaneo a cura del flautista.

Di Caterino è diplomato in Flauto classico e Musica jazz con lode e menzione al Conservatorio di Bari, e nutre una passione viscerale per il jazz e la musica brasiliana. Vanta già una carriera che lo vede esibirsi con musicisti del calibro di Enrico Pieranunzi, Gabriele Mirabassi, Ettore Fioravanti, Paolo Damiani, Bebo Ferra, Eri Yamamoto, Dario Deidda e tanti altri. Ha all’attivo una ricchissima discografia, oltre che una menzione speciale per le doti solistiche e la perizia strumentale al concorso Tomorrow’s Jazz, Veneto Jazz.

Nando Di Modugno è uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio di Bari. Egli è dotato di un’appassionata curiosità per la letteratura chitarristica delle varie epoche storiche e presenta un’attività concertistica che lo vede collaborare con artisti unici come Ennio Morricone e Nicola Piovani, solo per citarne alcuni.

«Siamo davvero fieri di poter invitare il nostro pubblico a un doppio appuntamento di questo pregio. Avremo un weekend di notevole importanza grazie alla presenza del Prof. Giovanni Ferrario e al concerto di Aldo Di Caterino con Nando Di Modugno. Proseguono, dunque, i nostri eventi che mostrano tutto il nostro amore smisurato e autentico verso il jazz, la musica e il territorio. Non vediamo l’ora di condividere questi eccezionali momenti con i nostri amici, sempre più numerosi al Rosetta», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.