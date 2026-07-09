Matera: Il Lams presenta “RAPSODIA AMERICANA” con Francesco Nicolosi e Kalòs Saxophone

Per il Prospettive Music Festival 2026, il LAMS presenta “Rapsodia Americana”, un concerto dedicato all’universo musicale di George Gershwin, compositore capace di fondere il linguaggio della tradizione classica con il ritmo e la libertà espressiva del jazz, dando vita a uno stile inconfondibile che ha segnato la storia della musica del Novecento. L’evento si terrà sabato 11 luglio 2026, ore 20.00, presso Palazzo Viceconte – Matera. “Protagonisti della serata -si legge in una nota- saranno il grande pianista Francesco Nicolosi, interprete tra i più autorevoli del repertorio pianistico internazionale, e il Kalòs Saxophone Quartet, ensemble di raffinata sensibilità musicale composto da Gianfranco Brundo, Gaetano Rizzo, Giuseppe Gibilisco e Lorenzo Esposito. Il programma attraversa alcune delle pagine più celebri di Gershwin: una selezione dall’opera Porgy and Bess, la fantasia Four Saxes in Paris ispirata ad An American in Paris, i raffinati Three Preludes e l’intramontabile Rhapsody in Blue, proposta in una brillante versione per pianoforte e quartetto di sassofoni. A completare il percorso musicale sarà la vivace suite Scaramouche di Darius Milhaud, compositore profondamente affascinato dalle sonorità jazz e perfetto interlocutore del mondo musicale gershwiniano. Un concerto coinvolgente e ricco di sfumature, in cui pianoforte e quartetto di sassofoni dialogano tra virtuosismo, ritmo e lirismo, regalando al pubblico un’esperienza musicale capace di attraversare continenti, epoche e linguaggi, nella suggestiva cornice di Palazzo Viceconte.

GLI ARTISTI : Francesco Nicolosi, pianoforte «Nessuno oggi gli può essere accostato per la luminosità del suono e la capacità di cantare e legare. Va considerato uno dei migliori pianisti viventi. Arturo Benedetti Michelangeli affrontò la musica del Settecento secondo gli stessi principi interpretativi adottati da Nicolosi, ma forse non con altrettanta lucidità e coerenza.» (Paolo Isotta) “Diplomatosi giovanissimo con il massimo dei voti e la lode, Francesco Nicolosi si perfeziona a Napoli con Vincenzo Vitale, del quale diviene uno degli allievi più rappresentativi, affermandosi tra i maggiori esponenti della scuola pianistica napoletana. La sua carriera internazionale prende avvio nel 1980 con il Premio al Concorso Internazionale di Santander e, soprattutto, con la vittoria del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Ginevra. Da allora si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, tra cui il Kennedy Center di Washington, la Queen Elizabeth Hall e la Wigmore Hall di Londra, la Victoria Hall di Ginevra, la Salle Gaveau di Parigi, il Teatro alla Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Teatro di San Carlo di Napoli, l’Herkulessaal di Monaco, la Brahmssaal di Vienna e il Megaron di Atene. Ha inoltre effettuato tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Russia, Giappone, Cina, Singapore, Messico e Argentina ed è stato ospite di prestigiosi festival internazionali, tra cui il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Rossini Opera Festival, il Ravenna Festival, il Festival di Ravello, il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e le Settimane Musicali di Stresa. Dal 1990 incide per Nuova Era, Naxos e Marco Polo. Le sue registrazioni hanno ricevuto unanimi consensi dalla critica internazionale e vengono regolarmente trasmesse dalle principali emittenti radiofoniche dedicate alla musica classica. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Bellini d’Oro, il Japan Chubu University Award, il Sergei Rachmaninov International Award e il Premio Pietro Golia. È stato titolare della cattedra di Prassi esecutiva e repertorio pianistico presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Tiene regolarmente masterclass in Italia e all’estero ed è frequentemente invitato a far parte di giurie di concorsi pianistici internazionali. All’attività concertistica affianca un intenso impegno nella direzione artistica. È Presidente e Direttore artistico del Centro Studi Internazionale Sigismund Thalberg, del Premio Pianistico Internazionale Sigismund Thalberg e dei Salotti di Thalberg. È stato inoltre Direttore artistico dei Concerti d’Estate a Villa Guariglia, del festival Jeux d’Art a Villa d’Este, di Roccaraso in Musica e, dal 2015 al 2019, del Teatro Massimo Bellini di Catania. Kalòs Saxophone Quartet “Il Kalòs Saxophone Quartet nasce nell’estate del 2025 sotto la guida del M° Gianfranco Brundo, sassofonista di riconosciuta esperienza e docente di Sassofono presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Attorno al maestro si riuniscono tre suoi allievi, dando vita a un ensemble che unisce maturità interpretativa e slancio giovanile. Fin dai primi mesi di attività, il Kalòs Saxophone Quartet ha intrapreso un percorso artistico di qualità, esibendosi, tra l’altro, in due prestigiosi appuntamenti realizzati in collaborazione con il pianista di fama internazionale Francesco Nicolosi: il primo presso la storica Villa Pignatelli di Napoli e il secondo a Castelsardo in Sardegna, all’interno di importanti rassegne culturali. Il repertorio del quartetto abbraccia un ampio ventaglio di linguaggi, dalle pagine originali e di tradizione classica alle elaborazioni intrise di sonorità jazz, fino alle più celebri colonne sonore del cinema. L’ensemble si distingue per la ricerca timbrica, l’equilibrio sonoro e la volontà di valorizzare la ricchezza espressiva della famiglia dei sassofoni.”