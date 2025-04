Matera: Il Lams organizza il Concerto della Passione “Stabat Mater”

E’ un viaggio musicale tra dolore e speranza, in un’atmosfera di intensa spiritualità quello organizzato dal LAMS nel cuore della Città dei Sassi, dove risuoneranno le note immortali dello Stabat Mater di Pergolesi, un capolavoro che tocca l’anima. Il concerto si terrà: Domenica 6 aprile – ore 20:00 – nella Chiesa di San Rocco, Via Lucana – Matera – con ingresso libero, senza prenotazione. In programma:

🔹 Stabat Mater – G.B. Pergolesi (1710-1736)

Un’opera di struggente bellezza, emblema della musica sacra di tutti i tempi.

🔹 Byzantyne Melody – Antiochos Evangelatos (1903-1981)

Un prezioso tesoro musicale, eseguito per la prima volta in Basilicata, con Romilda Di Serio – soprano, Maria Cardascia – mezzosoprano, Direttore: Nikos Haliassas, Orchestra di Matera e della Basilicata.

