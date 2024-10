Matera, il 29 ottobre, presentazione del “Dossier Statistico Immigrazione 2024”

“In una congiuntura storica e politica estremamente grave, in cui divampano vecchie e nuove guerre, il cambiamento climatico continua a provocare disastri ambientali e sempre più regimi antidemocratici calpestano i diritti umani e mettono in atto violenze e persecuzioni, è estremamente importante promuovere spazi di conoscenza e di riflessione sulle migrazioni internazionali, nazionali e locali, giacché molto del futuro delle nostre società dipende anche dalla loro corretta conoscenza e dalla conseguente capacità di governarle.” E’ questo lo spirito con cui, il Centro Studi e Ricerche IDOS, insieme al Centro Studi Confronti e all’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, invita “al convegno di presentazione del nuovo Dossier Statistico Immigrazione 2024, che si terrà a Matera, martedì 29 ottobre, dalle ore 10.30 presso la Sala Mandela del Comune e, in contemporanea, in convegni analoghi presso tutte le regioni e province autonome d’Italia (per i rispettivi programmi e per informazioni maggiori, si consulti questo link).Sarà un’occasione preziosa per analizzare l’attuale scenario migratorio in Basilicata, nelle sue più importanti dimensioni strutturali, e per condividere, con esperti di diversi campi di attività, focus specifici e testimonianze, riflessioni e approfondimenti. A ciascun partecipante sarà distribuita gratuitamente una copia del Dossier Statistico Immigrazione 2024.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.