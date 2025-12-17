Matera: giovedì, performance teatrale “Tra il serio e l’aceto” di Stefania De Toma

“Giovedì 18 dicembre alle ore 19 a Matera, presso la Gallery Sax Art in via Fiorentini, andrà in scena la performance teatrale “Tra il serio e l’aceto: dalla mela di Eva al baccalà di Robinson Crusoe” di e con Stefania De Toma.” Lo si annuncia con una nota in cui si spiega che “Per la prima volta a Matera, il monologo, a metà tra conversazione storica e stand up comedy, propone racconti sul cibo attraverso i quali, a piccoli assaggi, vengono percorsi millenni di storia dell’umanità, evidenziando il legame indissolubile tra società e gastronomia. Il gioco di parole “Tra il serio e l’aceto”, che ha dato il titolo a una conferenza già proposta in passato tra la Svizzera e la Toscana, poi diventata performance teatrale, esprime il tono degli incontri, che unisce curiosità e ironia. Un racconto condito da storie, leggende, tradizioni, arte e letteratura, tutte da gustare. A fare da cornice alla performance le sculture antropomorfe in radice di ulivo di Donato Fusco esposte nella mostra “Ulivi Animati”, visitabile fino al 15 gennaio all’interno della Gallery Sax Art.“

