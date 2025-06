Matera: giornata di formazione per geometri in materia di protezione civile

Il giorno 06 giugno 2025, a partire dalle ore 8:30, presso la sala convegni dell’Hotel Nazionale di Matera, il Collegio dei Geometri e G. L. della Provincia di Matera in collaborazione con l’Associazione A.GE.PRO. Italia (Associazione Nazionale della protezione civile dei Geometri) e la Protezione Civile di Basilicata, ha organizzato un Corso di Formazione Professionale gratuito dal titolo “La Gestione dei C.O.C.“.

“Tale corso -si spiega in una nota- viene organizzato al fine di sensibilizzare, formare e aggiornare i professionisti geometri nell’ambito della protezione civile per essere pronti in caso di necessità. Durante la giornata si approfondiranno gli aspetti normativi ed operativi per LA GESTIONE DEI C.O.C. .

Interverranno :

• L’Ing. Guido Loperte per la Protezione Civile di Basilicata;

• Il Geometra Gianluca Cocco di A.GE.PRO. Italia;;

• Il Geom. Paolo Ghigliotti Consigliere Nazionale Geometri

• L’ing. Erika Ceriana Mayneri per la Protezione Civile della Regione Piemonte.

L’apertura dei lavori sarà a cura del Geom. Paolo Biscaro Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e all’Ing. Giovanni Di Bello Dirigente della Protezione Civile di Basilicata.

Modera il Geom. Massimo Pettorali presidente A.GE.PRO Italia.”

